Star Wars: The Clone Wars Episode 704 “Une affaire inachevée”

Le dernier épisode de l’arc de l’histoire de «Bad Batch» voit Jedi Mace Windu et Obi-Wan Kenobi mener une attaque contre les forces séparatistes sur Anaxes, tandis que Bad Batch et Anakin Skywalker infiltrent un vaisseau ennemi pour assurer la victoire de la République.

Cet épisode regorge d’énormes scènes d’action, avec des batailles au sabre laser et des armées de droïdes massives, ce qui ne serait tout simplement pas possible dans une série d’action en direct, sans dépenser de gros sous!

L’une des choses intéressantes de cet épisode est Echo, le Clone Trooper qui a été sauvé de l’armée séparatiste, car il a une compétence unique, qui lui permet de se connecter directement à un ordinateur, ce qui m’a rappelé la matrice. Et tout au long de l’épisode, j’ai continué d’attendre le tournant, au moment où il a été révélé, il était toujours sous le contrôle des séparatistes, ce qui a ajouté une tension supplémentaire.

Dans les films, les Clone Troopers sont tous présentés comme étant identiques, sans personnalité, mais la série animée Clone Wars parvient à nous donner beaucoup plus de contexte sur les Clones et comment ils ont été faits, mais surtout, comment ils diffèrent. Dommage que le groupe «Bad Batch» n’ait pas été développé un peu plus, car ils sont un peu trop unidimensionnels. Mais toujours amusant de les voir en action.

Cet épisode regorge de droïdes destructeurs de Jedi avec leurs sabres laser, ce qui est toujours un moment fort, d’autant plus que ces émissions aident à étendre la tradition de Clone Wars.

Comme vous pouvez vous y attendre avec un final d’arc d’histoire, il relie joliment toutes les extrémités libres, mais la chose principale à retenir, c’est comment elles préfigurent le tour d’Anakin du côté obscur, vous pouvez voir sa colère, vous voir comment cela le ronge et est beaucoup plus proche de l’Anakin de “La vengeance des Sith”.

Un autre grand épisode et une bonne finition solide de cette histoire, avec des illustrations fantastiques et j’ai vraiment apprécié!

Note 4 sur 5.

