Star Wars: The Clone Wars Episode 704 “Unfinished Business” Aperçu

Disney a publié un synopsis, quelques images et un extrait du nouvel épisode de cette semaine de Star Wars – The Clone Wars, 704 «Unfinished Business», qui arrivera à Disney + le vendredi 13 mars.

Alors que Jedi Mace Windu et Obi-Wan Kenobi mènent une attaque contre les forces séparatistes sur Anaxes, le Bad Batch et Anakin Skywalker infiltrent un vaisseau ennemi pour assurer la victoire de la République.

Voici un extrait de l’aperçu:

Et voici quelques images de cet épisode:

Avez-vous hâte à cet épisode à venir?

