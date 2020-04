Star Wars: The Clone Wars – Episode 705 “Autant en emporte une trace”

Après la fin du scénario de «Bad Batch», la dernière saison de «Clone Wars» attire son attention sur Ahoska Tano, qui a quitté l’Ordre Jedi à la fin de la saison 5.

Dans l’histoire principale, Ahsoka Tano se lie d’amitié avec un aspirant pilote appelé Trace Martez et est ensuite enrôlé par la sœur de Trace, Rafa, pour aider à construire des droïdes dangereux. C’est une histoire assez simple qui aide à établir la relation entre les trois personnages principaux, mais c’est très lent à démarrer.

L’un des aspects les plus intéressants de cette histoire est la façon dont elle montre les sous-classes des personnes vivant sur Coruscant, comme la façon dont les Jedi sont considérés comme le problème et ne s’intéressent pas aux personnes dans le besoin. Ce qui est évidemment loin de la vérité, mais cela montre comment l’empereur a pu manipuler les gens dans différentes situations.

Il n’y a qu’une seule scène dans l’épisode qui élève le niveau d’action, quand Ahsoka commence à se battre avec un énorme droïde, sans mettre en valeur ses compétences Jedi. Celui-ci facilement le clou de l’épisode.

J’ai trouvé l’introduction de la sœur aînée de Trace, Rafa, qui est instantanément devenue un personnage unidimensionnel, qui est heureux d’enfreindre les règles pour aller de l’avant et qui déteste instantanément Ahsoka. Avec un peu de chance, alors que la série continue, Rafa aura plus de place pour grandir en tant que personnage, mais cela semblait un peu trop cliché dans cet épisode.

Dans l’ensemble, j’ai trouvé que cet épisode n’avait rien de spécial, car il suffit de mettre en place la situation et d’introduire les personnages, ce qui aura plus de sens lorsque l’arc de l’histoire sera terminé, mais en tant qu’épisode unique, rien ne se passe beaucoup, mais son cadre quelques points clés pour plus tard dans la série. Encore une fois, l’animation de ce spectacle est excellente et montre combien de soin a été pris pour terminer ce spectacle en beauté.

Évaluation 3,5 sur 5

