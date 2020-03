Star Wars: The Clone Wars – Episode 705 “Autant en emporte une trace” Disney + Aperçu

Disney a publié de nouveaux détails, y compris une nouvelle bande-annonce, pour l’épisode de Star Wars: The Clone Wars de cette semaine, qui arrivera sur Disney + le vendredi 20 mars.

Voici la description officielle de cet épisode:

Après avoir quitté l’Ordre Jedi, Ahsoka Tano se retrouve dans le monde souterrain de Coruscant où elle se lie d’amitié avec le pilote en herbe Trace Martez. Enrôlé par la sœur de Trace Rafa pour aider à construire des droïdes dangereux, Ahsoka choisit de garder son Jedi passé un secret dans “Autant en emporte une trace”.

Voici quelques images de cet épisode:

Et voici une bande-annonce pour cet arc d’histoire à venir:

Êtes-vous excité pour le prochain épisode de Star Wars: The Clone Wars?

