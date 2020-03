Star Wars: The Clone Wars Episode 706 “Deal No Deal” Disney + Aperçu

Disney a publié de nouveaux détails sur l’épisode 706 de Star Wars: The Clone Wars, y compris un synopsis, des images et un clip.

Lorsque Trace Martez pilote son précieux navire sur un travail mystérieux organisé par sa sœur Rafa, Ahsoka est alarmée d’apprendre qu’ils transportent pour le mal Pyke Syndicate. Craignant que son navire ne soit en danger, Trace prend une décision irréfléchie qui les met tous en péril dans «Deal No Deal», un tout nouvel épisode de «Star Wars: The Clone Wars».

Voici un extrait de cet épisode:

Et voici quelques images de cet épisode:

L’épisode 706 arrivera à Disney + aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande vendredi 27. Avec la nouvelle sortie européenne le vendredi 3 avril.

Êtes-vous excité pour ce nouvel épisode?

