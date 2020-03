Star Wars: The Clone Wars Episode 707 “Dette dangereuse” Aperçu

Disney a annoncé les détails de l’épisode de cette semaine de Star Wars: The Clone Wars, y compris un clip de prévisualisation et quelques images.

Après avoir été emprisonnées par les Pykes, Ahsoka Tano et les sœurs Martez parviennent à une fuite audacieuse de leur place forte. Ensemble, ils fuient à travers la ville vers leur navire, désespérés d’échapper aux forces de Pyke à la poursuite de «Dangerous Debt», un tout nouvel épisode de «Star Wars: The Clone Wars» ce VENDREDI 3 avril sur Disney +.

Voici un extrait de l’aperçu:

Et voici quelques images de cet épisode:

Avez-vous hâte de voir cet épisode de cette semaine?

.