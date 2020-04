Star Wars: The Clone Wars Episode 708 “Ensemble à nouveau” Review

Dans ce huitième épisode de la dernière saison de Clone Wars, nous obtenons la dernière partie de l’arc «Martez Sisters». Avec une excellente animation et de grands spots d’action, c’est le meilleur épisode de cet arc, mais sans les épisodes au rythme plus lent, cet épisode n’aurait pas été aussi intéressant. C’est l’une des grandes choses de cette série, cela prend son temps et je suis sûr que de nombreux fans de Star Wars ne prennent pas la série au sérieux parce qu’elle est animée, mais cela aide vraiment à remplir l’univers de Star Wars.

Dans cet épisode, nous voyons enfin où en est ce scénario, car il a fallu du temps pour y arriver, mais il y a une grande explosion dans cet arc. La vérité sur le passé d’Ahsoka est finalement révélée aux sœurs, lorsqu’elle conclut un accord pour libérer les sœurs Martez et tente bientôt de s’échapper.

Cet épisode met en place le retour de Darth Maul, qui se révèle être le véritable cerveau derrière l’opération d’épices Pyke, tout en connectant la série aux événements de Solo: A Star Wars Story. Cela seul mérite d’être regardé.

L’arc de l’histoire a été un peu aléatoire en termes de qualité, il aide à établir les «Martez Sisters» davantage en étoffant les personnages, mais en fin de compte, ils se sentent toujours complètement hors de propos dans le grand schéma général des choses. Ils auraient probablement pu ignorer certaines de leurs aventures au cours des derniers épisodes, car cela ressemblait juste à du remplissage.

C’est l’introduction des Mandaloriens qui rend cet épisode plus intéressant, aidant à mettre en place le siège de Mandalore, qui est le dernier chapitre de cette saison et se prépare pour la fin de la guerre des clones.

“Together Again” est un grand épisode et est le meilleur de ce chapitre, avec beaucoup d’action et quelques gros éléments clés.

Évaluation – 4 sur 5

