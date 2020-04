Star Wars: The Clone Wars Episode 708 “Ensemble encore” Aperçu

Disney a publié un synopsis, des images et un clip du prochain épisode de Star Wars: The Clone Wars, Episode 708 «Together Again».

Croyant qu’ils vont mieux sans elle, Ahsoka conclut un accord pour libérer les sœurs Martez et tente bientôt de s’échapper, mais elle est laissée sous le choc de la découverte du véritable cerveau derrière l’opération d’épices de Pyke dans «Together Again», une toute nouvelle épisode de “Star Wars: The Clone Wars” ce VENDREDI 10 avril sur Disney +.

Voici un extrait de cet épisode:

Et voici quelques images de l’épisode 708:

Avez-vous hâte de voir ce prochain épisode de “The Clone Wars”?

