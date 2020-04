Star Wars: The Clone Wars Episode 709 “De vieux amis non oubliés”

Le dernier chapitre de «The Clone Wars» commence par «Old Friends Not Forgotten», qui se déroule juste avant les événements de la scène d’ouverture de «Revenge Of The Sith». Cet épisode débute avec un bang, avec un logo rouge vif et la musique que nous connaissons tous démarre, apportant la chair de poule à ma colonne vertébrale. Même l’ouverture de l’épisode fait plus que le reste de la dernière saison combinée.

Une énorme bataille sur un pont de style San Francisco avec Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi se battant avec l’armée des droïdes, qui propose une incroyable action au rythme rapide. Le tout avec un petit aperçu de l’arrogance dans Anakin Skywalker, ce qui fait que cet épisode se démarque jusqu’à présent.

Après un arc d’histoire plutôt terne, nous voyons enfin Ahsoka Tano retourner chez ses amis, alors qu’elle cherche de l’aide pour éliminer l’ancien Seigneur Sith Maul, qui a été localisé sur la planète Mandalore. Cet épisode regorge d’action mandalorienne, avec un assaut à grande échelle sur la capitale menant à des batailles plus épiques. Nous pouvons voir Clone Troopers vs Mandalorian’s avec des jet packs, Mandalorian’s vs Madalorian’s et bien plus encore. Et cela se termine sur un cliffhanger épique qui veut juste vous faire cliquer sur le prochain épisode, même si nous devons attendre une semaine.

C’est de cela qu’il s’agit du retour de la série Clone Wars, la grande bataille épique qui termine l’arc de l’histoire d’Ashoka, préparant son retour dans la série animée Rebels. Les 8 derniers épisodes avant cela n’étaient que des remplissages et cet épisode rend la guerre des clones à son plein potentiel.

Il a tout ce qu’un fan de Star Wars voudrait, avec la musique qui se démarque, cela ressemble à un film de Star Wars, il a toutes les grandes mélodies que nous connaissons et correspond parfaitement à l’action. L’animation de cet épisode est également fantastique, il est instantanément perceptible que l’équipe derrière la série se soit efforcée de s’assurer que la série se déroule bien. Comparer les premières saisons à aujourd’hui, c’est presque comme regarder un autre spectacle.

J’ai hâte de voir ce qui se passera ensuite. Cet épisode est peut-être l’un de mes favoris de toute l’histoire de l’émission, il est presque parfait et c’est à voir absolument.

Évaluation 5 sur 5

