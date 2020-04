Star Wars: The Clone Wars Finale arrive à Disney + tôt dans la journée Star Wars!

Disney a annoncé qu’il publiera la conclusion très attendue de “Star Wars: The Clone Wars” le jour de Star Wars, lundi 4 mai. Cette finale sera également liée au lancement d’une toute nouvelle série documentaire de huit épisodes, «Disney Gallery: The Mandalorian».

“Star Wars: La guerre des clones”

Finale de série, lundi 4 mai

Après sept saisons, l’un des chapitres les plus acclamés par la critique de la saga Star Wars, «Star Wars: The Clone Wars», se terminera un jour spécial, le lundi 4 mai, donnant aux fans du monde entier la chance de regarder la finale ensemble pour le Star Wars Day.

La continuation primée des Emmy Awards du plus grand fantasme spatial de tous les temps, “Star Wars: The Clone Wars” a été créée par George Lucas et Lucasfilm Animation avec Dave Filoni (“The Mandalorian”) servant de producteur exécutif / directeur de supervision. Avec une animation informatique ambitieuse et révolutionnaire, des personnages classiques, une action incroyable et la bataille intemporelle entre le bien et le mal, “Star Wars: The Clone Wars” élargit l’histoire de Star Wars avec de toutes nouvelles aventures se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine .

La conclusion très attendue de la série acclamée par la critique explore les événements qui ont mené à Star Wars: La vengeance des Sith.

Êtes-vous excité pour la finale de Star Wars: The Clone Wars?

