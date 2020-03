Star Wars The Clone Wars Gone With a Trace Review – / Film

Star Wars: La guerre des clones a un favori des fans qui revient dans l’un de ses arcs d’histoire les plus prometteurs. Depuis la sortie de Clone Wars en 2008, Ahsoka Tano (Ashley Eckstein) a surmonté une réception froide et a fait ses débuts en tant que première Jedi féminine à l’écran, ce qui signifie qu’elle n’est pas une Jedi féminine de fond et a un rôle central dans l’histoire. Dans l’ensemble, le risque de donner à Anakin Skywalker un jeune apprenti qui découvre son autonomie a fini par enrichir l’univers de Star Wars de manière majeure.

Lorsque Clone Wars a été annulé en 2014, les fans ont été privés de la chance de voir comment Ahsoka a géré la vie post-Jedi lorsqu’elle a descendu les marches du Temple Jedi. Maintenant que Clone Wars a relancé un arc prévu dans sa dernière saison, revoir Ahsoka vaut l’attente de cinq ans.

Fidèle à l’épigraphe d’ouverture «S’il n’y a pas de chemin devant vous, créez le vôtre», Ahsoka se forge son indépendance avec de petites caisses. Après avoir quitté l’Ordre Jedi et son maître Anakin Skywalker en raison de fausses accusations de trahison, elle est seule sur la ligne d’horizon de Coruscant. Pendant un trajet, son airspeeder fonctionne mal et la plonge dans un trou Coruscant dans les niveaux plus profonds. Elle arrive à s’écraser sur un garage du mécanicien et aspirant pilote Trace Martez (Brigitte Kali), une jeune rêveuse causale qui se réveille immédiatement dans un esprit de parenté à Ahsoka et la prend. Ahsoka découvre que Trace travaille avec sa sœur aînée Rafa ( Elizabeth Rodriguez), qui démarre une entreprise sans scrupules.

Dissimulant sa Jedihood, Ahsoka boit dans un coin de la vie civile de Coruscant, à l’écart de son éducation au Temple. L’éducation mécanique d’Ahsoka à l’Ordre et sur le champ de bataille l’a façonnée et lui a permis de survivre. Maintenant, son travail avec les droïdes a été transformé en tâches plus banales. De la bouche de Trace, Ahsoka entend également une perspective peu recommandable sur l’Ordre Jedi qui l’a suscitée, Trace partageant les critiques communes (dans l’univers et peut-être méta) de l’Ordre Jedi: Sont-ils vraiment des «soldats de la paix» en participant à la guerre? C’est l’une des démythologies les plus efficaces des Jedi de Clone Wars en raison de sa focalisation singulière sur les civils de la classe inférieure touchés par les limites institutionnelles, plutôt que de simplement gratter la surface ou simplement faire reculer le scepticisme de l’Ordre Jedi.

La fraternité de Rafa et Trace est également un portrait fascinant de quelque chose que nous ne voyons pas souvent dans ce monde. Rafa est la patronne de sa sœur, mais elle n’est pas indifférente aux critiques de sa sœur et son caractère restrictif vient d’un lieu de protection. Ahsoka et le public peuvent comprendre l’éthique commerciale douteuse de Rafa, tout en voyant sa sincérité en tant que fournisseur. Même si Ahsoka est notre point de vue, de petits gestes indiquent que Rafa pointe son auditoire de substitution avec compréhension du scepticisme car elle doit naviguer dans le monde avec des moyens difficiles.

Ces conflits motivés par la classe alimentent le troisième acte de l’épisode lorsque Rafa et Ahsoka découvrent que les premiers droïdes de leurs clients payants ont un potentiel destructeur – Ahsoka se souvient d’abord de son histoire destructrice en raison de son expérience de première main – conduisant à une poursuite de robots voyous. Malgré l’énorme démonstration des tendances destructrices du droïde dans le quartier, Rafa prend toujours l’argent des clients et leur remet les droïdes. La morale pour elle ne paie pas les factures pour éloigner les intimidateurs.

Écrit par Dave Filoni et Charles Murray et réalisé par Saul Ruiz et Kyle Dunlevy, cet épisode pourrait donner l’impression que ses thèmes de classe ont été bien répétés dans Filoni’s Star Wars Resistance, récemment terminé. Ahsoka est façonnée par l’héritage Jedi qu’elle a laissé derrière elle, alors que Trace et Rafa sont endurcis par des vies difficiles. Ce n’est pas nouveau d’observer comment les louches paient les opprimés pour leur travail, et les opprimés renoncent à l’éthique simplement parce qu’ils ne voient aucune autre option. Les humanités, la résilience et les faiblesses de Trace et Rafa ont l’intégrité de leur éducation.

La fraternité entre Trace et Rafa est réelle, grâce à leur interaction convaincante et à la chimie de Kali et Rodriguez. Le rapport immédiat et en développement d’Ahsoka et Rafa contraste bien avec l’amitié bâclée de l’ancien avec Barris Offee, qui n’est jamais explicitement référencé, mais le gouffre que Trace remplit pour Ahsoka à la fin nous rappelle comment Ahsoka a été touché par la trahison et n’a jamais été autour de la confiance et chaleur. Nous savons que le séjour d’Ahsoka ne durera pas, mais cette nouvelle compagnie est un répit bien mérité pour Ahsoka.

Petits morceaux

Hé Bobby Moynihan exprime Pintu!

C’est épineux, mais j’ai dû plisser les yeux pour être convaincue que l’ecchymose de Rafa était immédiatement visible pour sa sœur. Peut-être que le modèle d’animation ne pouvait pas se permettre d’aller loin?

Ahsoka obtenir une combinaison mécanique est une bosse de ses tenues d’origine, qui comprenait un haut de tube et une tenue avec une fenêtre de poitrine. Rappelez-vous comment George Lucas a décidé de la mettre, une fille de 14 ans, dans un haut de tube révélateur selon le livre d’art The Clone Wars?

Pour ceux qui lisent E.K. Le roman d’Ahsoka de Johnson, vous savez qu’un personnage féminin, Kaeden, a montré une attirance pour Ahsoka. Et parce qu’il y a une tendance à être conservateur avec la représentation de la queerness dans les personnages principaux – le docteur Aphra est une exception – le livre ne précise jamais si Ahsoka a ressenti la même chose, bien que la maladresse soit évidente. Dans les anciens rendus de Clone Wars, les scénaristes ont associé Ahsoka à un gars au lieu de Trace. Ce fut un changement digne de donner à Ahsoka Tano une compagne, et je peux attester que les aperçus ont alimenté certains expéditeurs qui considèrent Ahsoka comme étrange.

Ahsoka peut maintenant être considérée comme la première femme Jedi de premier plan à l’écran, si vous ne comptez pas Shaak Ti, le proto-Ahsoka du proto-canon Clone Wars 2003 créé par Genndy Tartakovsky.

