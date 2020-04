Star Wars The Clone Wars Revue de la dette dangereuse – / Film

Ahsoka Tano est dans une situation difficile dans “Dangerous Debt”, le dernier épisode de Star Wars: La guerre des clones. Ahsoka (Ashley Eckstein), Trace (Brigitte Kali) et Rafa (Elizabeth Rodriguez) sont emprisonnés par le Syndicat Pyke sur Oba Diah après leur tentative désastreuse de tromperie. Réalisé par Saul Ruiz & Bosco Ng et écrit par Dave Filoni & Charles Murray, “Dangerous Debt” est accrocheur avec les coups de poing et fuit malgré la transition rocailleuse de son introspection d’ouverture à l’action d’escapade.

Dans les premières minutes, Ahsoka entend parler de plus de fissures dans l’image mythologique du Jedi qu’elle a essayé de vivre. Il était assez intéressant de noter que le dédain des Martezes pour les Jedi et le Coruscant supérieur avait beaucoup à voir avec le fait qu’ils étaient les produits de leur environnement souterrain appauvri. Il s’avère que c’est encore plus personnel. Ahsoka apprend pourquoi l’Ordre Jedi, ou d’autres topsiders, cochent Rafa et Trace. Les parents des sœurs Martez ont été tués lors de la poursuite par les Jedi du criminel Ziro le Hutt. Les Jedi, lorsqu’ils dirigeaient un navire incontrôlable, ont choisi de s’écraser dans la maison des Martezes plutôt que d’atterrir sur une plate-forme peuplée, ce qui a coûté la vie à leurs parents.

Cela nous rappelle que les civils sont souvent pris entre les feux des entreprises Jedi. Et, contrairement à la façon dont Ahsoka ne reçoit aucune directive au moment de quitter le Temple, l’institution n’a pas prévu de victimes pour sa garantie. Une petite touche suggère que Maître Luminara Unduli, le maître de l’ancien compatriote Jedi d’Ahsoka maintenant incapable, était le Jedi qui a quitté les Martezes avec une consolation condescendante “Ne vous inquiétez pas, la Force sera avec vous” qui n’a rien fait pour leur tragédie.

Je me concentre beaucoup sur Rafa et Trace plus que le jailbreak et la poursuite à travers Oba Diah depuis que leur dynamique a ancré cet arc. Ahsoka semble exister en tant que personnage de soutien, parfois un ange sur l’épaule en herbe qui réalise elle-même que ses mots en forme de Jedi n’ont rien de clair pour contribuer à leur situation. La conférence d’Ahsoka «Vous ne pouvez pas profiter de la souffrance d’autrui» ne peut pas défaire l’état d’esprit de Rafa. Il est difficile pour Ahsoka de réaliser que certaines personnes ne peuvent vraiment pas se permettre de s’accrocher aux idéaux car elles seront toujours enchevêtrées dans des difficultés systémiques.

Avec une relation fraternelle intacte et fragile, Rafa et Trace traitent leur situation de la manière dont leur vie difficile les a façonnés, juxtaposant le pragmatisme difficile de Rafa et les désirs juvéniles de Trace. C’est mieux démontré lorsque Rafa, faisant une éventualité rapide dans la possibilité de son exécution, demande à Trace qu’elle obtient «l’entreprise familiale», que la sœur cadette repousse. Leur fraternité vibre tout au long de la poursuite à travers la ville. Bien sûr, Trace ne voudrait pas quitter le navire sur lequel elle a travaillé. Bien sûr, Rafa lui dirait de façon pragmatique de le laisser au besoin. Et Ahsoka d’avoir à arbitrer leur différend fraternel (ligne la plus drôle: “Tiebreaker!”) N’est pas seulement une dose d’humour, mais cela montre où elle est la plus utile pour les sœurs: lorsqu’elle résout ses propres conflits au milieu de situations à haut risque .

Notez comment Ahsoka ajuste son approche dans son entretien ultérieur avec Rafa lorsqu’ils trouveront un répit. Quand elle prononce: «Vous pourriez être taillée pour cette vie, mais je ne suis pas sûre de Trace», elle comprend que les circonstances de Rafa ne sont pas facilement réparables tout en l’encourageant à repenser comment sa carrière louche contredit les besoins de sa sœur cadette. Elle apprend aussi à parler à Rafa de ses principes en termes de ce que sa vie relativement privilégiée lui a donné – «Dans ma vie» – plutôt que de prêcher ses propres valeurs. Et ce cœur à cœur craque dans la conscience de Rafa non pas à cause d’observations bien intentionnées mais condescendantes, mais parce que Rafa est capable de puiser dans sa vie personnelle pour contempler sa morale.

La «dette dangereuse» bascule dans un léger déséquilibre narratif même si elle dure moins d’une minute. Je ne me suis pas autant intéressé à l’intrigue du trio mandalorien, dirigé par un Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) casqué, pointant en présence d’Ahsoka et peignant le terrain du Syndicat Pyke pour une mission encore à clarifier. Malgré l’implication que le croisement des Mandos jouera un rôle dans l’histoire de Tano et de Martezes, ils se sentent disparates.

Ce serait une fin frustrante de retour à la case départ si Rafa ne se résumait pas à s’humilier et à accepter la responsabilité de leur situation. Ce n’est pas un développement percutant, mais ça compte pour quelque chose. Ce qui importe, c’est que Rafa et Ahsoka reviennent là où ils ont commencé légèrement différents d’avant et en de meilleures conditions, cimentant le dernier coup de la solidarité solennelle du trio pour survivre.

Petits morceaux

Pour ceux qui ont regardé Star Wars Rebels, vos oreilles peuvent se dresser et les crédits confirmeront que le subalterne Mandalorian est une Ursa Wren (Sharmila Devar) casquée de Star Wars Rebels. Il affirme que Ursa Wren, et peut-être le clan Wren, ont rejoint l’opposition de Bo-Katan à la domination de Maul sur Mandalore. Je me demande comment va sa fille Sabine Wren…

