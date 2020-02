Star Wars: The Clone Wars – Sortie de la bande-annonce de Squad 99 Disney +

Disney a publié une nouvelle bande-annonce pour Star Wars: The Clone Wars, avec Squad 99. La série revient pour sa conclusion épique avec douze tout nouveaux épisodes sur Disney + à partir du vendredi 21 février.

Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous:

De Dave Filoni, réalisateur et producteur exécutif de “The Mandalorian”, les nouveaux épisodes de Clone Wars continueront les intrigues introduites dans la série originale, explorant les événements qui ont mené à Star Wars: Revenge of the Sith.

Êtes-vous ravi du retour de Star Wars: The Clone Wars?

