Star Wars: The Clone Wars Trailer Lancement & New Disney + Date de sortie

Disney a publié une toute nouvelle bande-annonce pour la prochaine exclusivité Disney +, Star Wars: The Clone Wars, qui reviendra pour sa dernière saison le vendredi 21 février.

Cela signifie que la date de sortie que Disney avait annoncée plus tôt dans le mois via une vidéo Oh My Disney, était incorrecte et était probablement la raison de sa suppression d’Internet.

Et la nouvelle saison comprendra 12 nouveaux épisodes et couvrira trois nouveaux arcs passionnants.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

De Dave Filoni, réalisateur et producteur exécutif de The Mandalorian, les nouveaux épisodes de Clone Wars continueront les intrigues introduites dans la série originale, explorant les événements qui ont mené à Star Wars: Revenge of the Sith.

Créé par George Lucas, avec Dave Filoni comme producteur exécutif / directeur de supervision, Star Wars: The Clone Wars stars Matt Lanter comme Anakin Skywalker, Ashley Eckstein comme Ahsoka Tano, Dee Bradley Baker comme Captain Rex et les clone troopers, James Arnold Taylor comme Obi -Wan Kenobi, Katee Sackhoff comme Bo-Katan et Sam Witwer comme Maul.

Et Disney a publié une nouvelle affiche pour la série:

Êtes-vous ravi du retour de Star Wars: The Clone Wars?

