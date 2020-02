Star Wars: The Clone Wars Trailer: Rencontrez Clone Force 99, alias The Bad Batch

Star Wars: La bande-annonce de Clone Wars: Meet Clone Force 99, alias The Bad Batch

Disney + et Lucasfilm ont lancé une nouvelle bande-annonce pour la septième et dernière saison du célèbre film Star Wars: La guerre des clones présenter au public Clone Force 99, également connu sous le nom de The Bad Batch. Le teaser peut être consulté dans le lecteur ci-dessous!

CONNEXES: Star Wars: la bande-annonce de Clone Wars donne un premier aperçu de la saison finale

De Dave Filoni, réalisateur et producteur exécutif de Le Mandalorien, la dernière saison de Star Wars: La guerre des clones poursuivra les intrigues introduites dans la série originale, en explorant les événements menant à Star Wars: La vengeance des Sith.

La saison de 12 épisodes mettra en vedette les voix de Matt Lanter comme Anakin Skywalker, Ashley Eckstein comme Ahsoka Tano, Dee Bradley Baker comme capitaine Rex et les clone troopers, James Arnold Taylor comme Obi-Wan Kenobi, Katee Sackhoff comme Bo-Katan, et Sam Witwer comme Maul.

Créé par George Lucas, le spectacle a été diffusé pour la première fois en 2008 et est devenu un point d’entrée dans Guerres des étoiles pour toute une génération, à la suite des favoris des fans comme Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Padmé Amidala, tout en présentant de nouveaux personnages majeurs comme Jedi Padawan Ahsoka Tano et Captain Rex. Il est devenu un gagnant de plusieurs Emmy et est maintenant considéré comme essentiel Guerres des étoiles.

EN RELATION: Teaser et photos de Star Wars Resistance pour un événement spécial d’une heure

Même si The Clone Wars aura sa conclusion épique cette année, il semble que ce ne sera pas la fin du film d’animation Guerres des étoiles univers comme SWNN a également révélé qu’une série de suites à Rebelles est actuellement en développement pour reprendre l’histoire d’Ahsoka de la finale de la série et pourrait être diffusée dès cette année.