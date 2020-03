Star Wars “The Mandalorian” inspiré du décor Star Wars annoncé

Regal Robot a annoncé un certain nombre de nouveaux produits basés sur la série Disney + Original, Star Wars: The Mandalorian. Chacun de ces nouveaux articles sont tous conçus, prototypés et fabriqués aux États-Unis.

Les nouveaux produits incluent un aimant Grav Charge, qui est un aimant en résine solide, d’aspect métallique, de 2 ″ de diamètre qui est de la même taille que l’accessoire qui l’a inspiré! Développés avec une étude de première main des accessoires de production originaux, ces aimants de nouveauté sont coulés en résine solide avec une peinture en faux métal et une lentille rouge translucide non éclairée. (29 $)

La décoration murale Mythosaur mesure plus de 17 pouces de hauteur, cette toute nouvelle sculpture murale est conçue d’après le crâne de Mythosaur à l’aspect métallique qui plane au-dessus de l’entrée de l’armurier dans le Covert et rend hommage au marquage du crâne sur l’armure du chasseur de primes emblématique, Boba Fett. Fonte creuse en résine épaisse, chaque crâne est fini avec un aspect faux métal très brillant comme l’accessoire d’exposition original. (275 $)

La plaque Mudhorn Signet comprend un symbole mudhorn en résine de faux métal, monté sur une plaque en détresse de forme unique inspirée de l’armure beskar brûlée du Mandalorien du dernier épisode de la première saison. (74,99 $)

L’accessoire de bureau Camtono est prêt à organiser vos stylos, crayons ou tout ce dont vous avez besoin pour garder à portée de main sur votre bureau! Cet objet de décoration utile comprend un dessus pivotant amovible vous permettant d’ouvrir et de fermer le couvercle et un crayon noir avec un mini-topper en lingot de résine beskar. (39 $)

Ces nouveaux produits Mandalorian peuvent être commandés dès maintenant sur le site Web de Regal Robot.

