Star Wars: The Mandalorian Saison 2 arrive à Disney + en octobre

Au large de l’énorme succès de la première saison de Star Wars: The Mandalorian sur Disney +, le PDG de Disney, Bob Iger, a annoncé lors de la conférence téléphonique des investisseurs des entreprises, que le Mandalorian reviendrait pour une deuxième saison en octobre 2020.

Ce timing semble bien fonctionner avec les deux autres grandes séries Disney + à venir, Falcon et le soldat d’hiver arriveront en août, et WandaVision arrivera en décembre, donc le Mandalorian s’intégrera au milieu, gardant les abonnés revenant la semaine après semaine pendant des mois.

L’ensemble de la première saison de The Mandalorian est désormais disponible chez Disney +.

Êtes-vous ravi du retour de The Mandalorian?

