Star Wars: The Mandalorian Scentsy Buddy Bientôt

Scensty a annoncé un nouveau “Buddy” avec “The Child” alias Baby Yoda de Disney + Star Wars: The Mandalorian.

Il sera livré avec un Scent Pak avec un parfum exclusif et est au prix de 45 $. Il nécessite un dépôt non remboursable de 5 $, qui sera déduit du montant total de l’achat. Il arrivera en juin. Il mesure 14 “de haut et 13,25” d’oreille à oreille.

Cette peluche douce sera disponible en pré-commande auprès de Scentsy à partir du mercredi 11 mars.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

