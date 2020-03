Star Wars: The Mandalorian Special Preview arrive dans les cinémas Cineworld au Royaume-Uni

Disney + devrait être lancé au Royaume-Uni le 24 mars et le premier épisode de Star Wars: The Mandalorian sera présenté dans plus de 100 cinémas CineWorld à travers le pays, à l’exception de Glasgow IMAX et de Dublin, le mardi 17 mars à 19h00.

Cette projection d’aperçu spéciale est réservée aux clients illimités uniquement.

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l’univers Star Wars. «Le Mandalorien» se déroule après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins extérieurs de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d'objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What's On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

