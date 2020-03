Star Wars: The Mandalorian “The Child” Figurine de collection grandeur nature à venir bientôt

Hot Toys a annoncé une nouvelle figurine de collection grandeur nature mettant en vedette «L’enfant» de la série Disney + Original, The Mandalorian. Il sortira entre décembre 2020 et mars 2021. Ce chiffre est au prix de 410 $ et peut être précommandé dès maintenant auprès de Sideshow Collectibles.

Voici les détails:

“Le gamin vient avec moi.”

Le début surprise de l’Enfant, un mystérieux extraterrestre poursuivi par des chasseurs de primes au nom des intérêts impériaux, a été révélé dans l’épisode de la première de la série The Mandalorian et est devenu instantanément l’un des personnages préférés de nombreux fans de Star Wars jeunes et vieux du monde entier!

Aujourd’hui, Hot Toys est très heureux de présenter officiellement la figurine de collection grandeur nature étonnamment détaillée de l’enfant que les fans appellent affectueusement «Baby Yoda».

La figurine de collection hyper réaliste et articulée est méticuleusement conçue en fonction de l’apparence de l’enfant dans The Mandalorian. Debout à environ 40 cm de haut, cette figurine de collection présente une ressemblance étonnante avec des détails fins rivetants, 2 paires d’oreilles interchangeables, une tête et des bras mobiles, une tenue habilement adaptée, un bouton en argent du navire Razor Crest ™ que le jeune étranger aime tenir, un collier emblème Mythosaur, et une variété de mains interchangeables pour poser ou tenir les objets permettant aux fans de recréer des moments emblématiques de la série en direct très appréciée!

La figurine de collection grandeur nature pour enfant comprend spécialement:

– Ressemblance authentique et détaillée de l’enfant dans la série d’action en direct The Mandalorian

– Taille et proportion précises

– Sculpture de tête nouvellement développée avec des éléments de cheveux en tissu blanc

– Expression faciale très détaillée, rides détaillées et texture de la peau

– Corps avec cadre spécialisé pour une large gamme d’articulations

– Environ 36cm de haut

– Deux (2) paires d’oreilles interchangeables comprenant:

– Une (1) paire d’oreilles détendues

– Une (1) paire d’oreilles pointant vers le bas

– Trois (3) paires de bras interchangeables avec mains comprenant:

– Une (1) paire de mains détendues

– Une (1) paire de mains utilisant la force

– Une (1) paire d’accessoires se tenant la main

– Chaque pièce de tête sculptée est spécialement peinte à la main

Costume:

– Une (1) robe de couleur beige

Accessoires:

– Un (1) collier emblème Mythosaur avec bracelet en cuir noir

– Un (1) bouton argenté

– Base personnalisée spécialement conçue avec logo du film

Voici quelques images de cette nouvelle “L’enfant” grandeur nature:

Vous pouvez précommander cette figurine «Baby Yoda» dès maintenant auprès de Sideshow Collectibles.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.