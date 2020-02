Star Wars The Mandalorian & The Child LEGO BrickHeadz Set Coming Soon

Juste avant le Salon du jouet de New York, Amazon a dévoilé un tout nouvel ensemble LEGO BrickHeadz avec The Mandalorian et «Baby Yoda» de la série à succès Disney +, Star Wars: The Mandalorian.

Selon la liste sur Amazon, cet ensemble se compose de 295 pièces et devrait sortir le 1er août 2020. L’ensemble est au prix de 19,99 $ US ou 24,95 $ canadiens.

LEGO BrickHeadz Star Wars Le Mandalorien et l’enfant (75317)

Inspirez des souvenirs des histoires épiques de Star Wars: The Mandalorian avec ce jouet de construction amusant pour les enfants créatifs, avec des versions LEGO BrickHeadz de The Mandalorian and the Child 75317. Les fans apprécieront des détails authentiques tels que les armes de signature du Mandalorian – un fusil blaster et un pistolet blaster . L’enfant a des oreilles réglables pour créer des expressions joyeuses et tristes, et il se trouve dans un hoverpram «flottant» sur 4 éléments LEGO transparents. Un excellent ajout à toute collection de fans de Star Wars, ce jouet de construction génial est amusant à construire en solo ou avec des amis et la famille, et chacune des figurines LEGO à construire a une plaque de base pour créer un affichage accrocheur. Le groupe LEGO recrée des vaisseaux, des véhicules, des lieux et des personnages emblématiques de l’univers légendaire de Star Wars depuis 1999. LEGO Star Wars est désormais son thème le plus réussi, offrant une grande variété d’idées cadeaux pour ravir tous les âges.

Les fans de Star Wars: The Mandalorian et les enfants créatifs adoreront construire leurs propres versions LEGO BrickHeadz de Child and The Mandalorian (75317), recréant des détails authentiques pour créer un affichage cool

La figurine LEGO à construire de Mandalorian possède des armes emblématiques – un fusil blaster clipsé dans le dos et un pistolet blaster à la main – pour raviver des souvenirs de Star Wars: les scènes mandaloriennes palpitantes

Les enfants adoreront le jouet de construction pour enfants avec des oreilles réglables pour différentes expressions, et son aéroglisseur flottant sur un élément LEGO transparent, ainsi que les deux modèles de construction ont des plaques de base pour l’affichage

Ce jouet de construction LEGO BrickHeadz Star Wars de 295 pièces constitue un cadeau d’anniversaire, un cadeau de vacances ou une surprise à tout moment pour Star Wars: les fans de Mandalorian et les constructeurs LEGO âgés de 10 ans et plus.

Le Mandalorian mesure 3 ”(8cm) de hauteur et le jouet pour enfants et hoverpram mesure 3” (8cm) de hauteur – ils ne prendront pas trop de place mais sont sûrs de faire bonne impression où qu’ils soient exposés

Attendez-vous à ce que plus de détails soient révélés officiellement sur cet ensemble au cours des prochaines semaines à New York Toy Fair.

Vous pouvez précommander cet ensemble maintenant sur Amazon

Que pensez-vous de cet ensemble Baby Yoda et Mandalorian LEGO?

Source The Brick Fan Via Promobricks

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.