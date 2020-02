Star Wars: The Mandalorian & The Clone Wars – Présentation des produits du Salon du jouet de New York

Juste avant la foire du jouet de New York, un certain nombre de sociétés, dont Mattel, LEGO, Funko, Hasbro et d’autres, ont dévoilé de nouvelles marchandises pour la série Disney +, The Clone Wars et The Mandalorian.

“Trouver des moyens d’engager et de surprendre le public avec cette nouvelle histoire de Star Wars a été une formidable opportunité”, a déclaré le créateur mandalorien Jon Favreau. «Et retenir le développement de produits a donné à chacun la chance de découvrir ensemble le personnage affectueusement connu des fans sous le nom de« Baby Yoda ». C’est quelque chose de spécial à l’ère des spoilers. J’apprécie tellement le partenariat avec les équipes de Lucasfilm et Disney qui transforment ces personnages en produits dont les fans pourront profiter. »

L’année dernière, les produits basés sur la série de streaming The Mandalorian sont rapidement devenus les cadeaux de vacances les plus recherchés, avec des produits inspirés de l’Enfant intentionnellement retenus pour soutenir la révélation du grand personnage. Au fur et à mesure que de nouveaux téléspectateurs ont découvert l’émission acclamée, la demande de produits a continué de croître, ce qui fait de «Baby Yoda» la recherche de «bébé» n ° 1 sur Google aux États-Unis pour 20191 et les précommandes du produit pour enfants atteignent régulièrement le n ° 1. sur des sites de commerce électronique de détail comme Amazon, Walmart.com et Target.com. Récemment, Funko a annoncé son «The Child» Pop! bobblehead était le chiffre de précommande le plus vendu de tous les temps.

Aujourd’hui également, de nouveaux produits inspirés de la série animée primée aux Emmy Awards, Star Wars: The Clone Wars, également produit par Dave Filoni, reviennent pour une septième et dernière saison exclusivement sur Disney +. Pour célébrer la série, Hasbro a dévoilé un DARKSABER LIGHTSABER Mandalorien, ainsi que des produits supplémentaires mettant en vedette Star Wars: Les personnages préférés des fans de Clone Wars dans le cadre de leur toute nouvelle gamme de véhicules et de figurines Mission Fleet, y compris le véhicule ANAKIN SKYWALKER JEDI STARFIGHTER et Figure, Micro véhicule et figure AHSOKA TANO AQUATIC ATTACK, et Véhicule et figure CAPTAIN REX CLONE COMBAT. Disney Parks célèbre également le retour de la série classique avec de nouveaux éléments, notamment des épinglettes, des vêtements et des épingles Star Wars: The Clone Wars Clone Trooper et des oreilles Ahsoka Tano Mickey conçues par Ashley Eckstein, voix d’Ashoka Tano et fondatrice de Her Universe.

La dernière saison de 12 épisodes de Star Wars: The Clone Wars sort le 21 février sur Disney +, avec de nouveaux épisodes en streaming tous les vendredis. Les fans peuvent s’attendre à plus de révélations de produits inspirés de Star Wars: The Clone Wars tout au long de l’année.

Des produits supplémentaires liés à d’autres moments marquants, tels que la sortie de divertissement à domicile de Star Wars: The Rise of Skywalker et le 40e anniversaire de Star Wars: The Empire Strikes Back, pour n’en nommer que quelques-uns, compléteront les offres dans plusieurs catégories sur les étagères. tout au long de l’année.

«Des personnages exceptionnels comme The Child à la bien-aimée Skywalker Saga et tout le reste, Star Wars a la capacité de se connecter génération après génération avec les fans», a déclaré Ken Potrock, président, commercialisation des produits de consommation, parcs Disney, expériences et produits. “C’est un honneur de pouvoir proposer des produits et des expériences qui permettent à nos fans du monde entier de célébrer leurs personnages et histoires préférés 365 jours par an.”

Beaucoup de ces articles peuvent être précommandés auprès de détaillants, y compris Divertissement Earth, BoutiqueDisney, Amazon et LEGO

Découvrez la présentation de la marchandise Star Wars ci-dessous:

Certains produits Star Wars seront présentés au New York Toy Fair, qui se déroulera du 22 au 25 février, au Jacob K. Javits Center.

