Star Wars: The Mandalorian “The Razor Crest” LEGO Set Coming Soon

Juste avant la foire du jouet de New York, LEGO a dévoilé un nouvel ensemble mettant en vedette «The Razor Crest» de la série à succès Disney +, The Mandalorian. Il sortira le 1er septembre, au prix de 129,99 $ et peut être précommandé auprès de détaillants tels que ShopDisney, Amazon et LEGO

Voici les détails:

Revivez le chasseur de primes Le Mandalorien et les combats de l’enfant contre Scout Trooper et d’autres ennemis avec The Razor Crest (75292) LEGO Star Wars jouet de construction pour enfants. Cette navette de transport blindée en brique comprend une soute à chargement avec des côtés ouvrants qui se transforment en rampes d’accès et des éléments de prime en carbonite à l’intérieur, un double cockpit pour figurine LEGO, des fusils à ressort, une nacelle d’évacuation et des détails plus authentiques pour inspirer le jeu créatif.

Aventures de jeux de rôle

Une construction difficile pour les 10 ans et plus, ce kit de construction de vaisseau de 1 023 pièces comprend 5 personnages LEGO Star Wars à collectionner, y compris des figurines LEGO Mandalorian et Child LEGO. Il est idéal pour les jeux de rôle et se combine avec d’autres ensembles LEGO Star Wars pour encore plus d’action.

Les enfants peuvent jouer un rôle de guerrier héroïque The Mandalorian et jouer des scènes pleines d’action de Star Wars: The Mandalorian avec ce modèle en briques LEGO détaillé du vaisseau The Razor Crest (75292).

Ce jouet amusant à construire comprend 4 figurines LEGO: Le Mandalorien, Greef Karga, Scout Trooper et l’Enfant, ainsi qu’une figurine LEGO IG-11, toutes avec des armes sympas pour jouer des batailles passionnantes.

Le Razor Crest a un double cockpit pour figurine LEGO, 2 tireurs à ressort, une soute à bagages avec des côtés / rampes d’accès et des éléments de prime en carbonite à l’intérieur, une zone de couchage et une capsule d’évacuation détachable pour un jeu créatif.

Cet ensemble de jeu de construction de 1 023 pièces offre une construction difficile et se combine brillamment avec d’autres ensembles LEGO Star Wars. Il fait un super cadeau de Noël ou un cadeau d’anniversaire pour les garçons et les filles âgés de 10 ans et plus.

Le dreadnought Razor Crest mesure plus de 14 cm de haut, 38 cm de long et 28 cm de large. Il fait une pièce accrocheuse de Star Wars: La montre mandalorienne quand il n’est pas utilisé pour transporter des marchandises vitales!

Ce jouet de construction à collectionner LEGO Star Wars ™ est fait uniquement avec des briques de construction LEGO et alimenté par l’imagination des enfants – aucune batterie requise – afin que les aventures amusantes, créatives et récréatives ne manquent jamais d’énergie!

Votre jeune est-il nouveau dans les ensembles LEGO? Ne vous inquiétez pas. Cet ensemble de jeu à construire est livré avec des instructions illustrées étape par étape afin de pouvoir assembler le jouet de construction de dreadnought mandalorien avec une confiance semblable à celle des Jedi!

Les jouets de construction LEGO Star Wars sont les meilleurs pour les enfants (et les fans adultes) pour recréer des scènes de la saga Star Wars, imaginer leurs propres histoires originales ou simplement afficher les modèles de construction impressionnants.

Pas besoin d’utiliser la Force pour connecter ou séparer des briques LEGO! Ils répondent aux normes les plus élevées de l’industrie pour assurer une connexion parfaite et facile à chaque fois et des constructions toujours robustes.

Les briques et les pièces LEGO sont lâchées, écrasées, tordues, chauffées et analysées rigoureusement afin que vous puissiez être sûr que cet ensemble de construction Star Wars: The Mandalorian répond aux normes de sécurité les plus élevées.

L’ensemble LEGO Star Wars: The Mandalorian «Razor’s Crest» peut être précommandé auprès de détaillants tels que ShopDisney, Amazon et LEGO

