Star Wars The Rise of Kylo Ren # 1 – "Pour les Complètes … Une mine d'or flippante"

Bien! Il y a plus d'informations canoniques révélées sur les personnages qui se sont promenés dans la trilogie de la suite que vous n'en avez trouvées dans les films réels, car cela remodèle certaines choses que nous avons vues sous un jour étonnamment différent. La destruction du temple Jedi de Luke Skywalker ne s'est pas déroulée exactement comme beaucoup le croyaient, et vous obtenez également un aperçu précoce et assez inattendu de Snoke. Pour les finalistes, cela sera considéré comme une mine d'or flippante, mais c'est là que réside le hic: alors que nous obtenons ce vidage de données informel, il n'y a pas beaucoup d'histoire. Ben Solo se tient dans l'épave du Temple, essaie d'intimider certaines personnes et s'en va. C'est ça. C’est la bande dessinée. Vous obtenez beaucoup de lutte interne (qui, ironiquement, aurait mieux joué dans une romanisation) et un bon aperçu de qui sont réellement les Chevaliers de Ren et de ce qu'ils font. Ce n'est rien pour éternuer. Cependant, voir encore l'homme-garçon qui serait un Seigneur Sith toujours en difficulté avec lui-même comme avec n'importe quel parti extérieur montre qu'il n'a jamais vraiment eu le fondement de sa propre identité. Est-ce un échec dans la parentalité et le mentorat, l'échec final des héros d'antan? Peut être. Dans l'immédiat, il est difficile de s'engager avec ce protagoniste, dont les motivations sont aussi éphémères que ses pulsions. Bien sûr, cela suffit pour certains, mais ici ce n'est pas encore tout à fait connecté. NOTATION: MENTION HONORABLE.

