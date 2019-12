Star Wars: The Rise of Skywalker & # 039; s Many Romances Explained

Avertissement: ce message contient des SPOILERS pour Star Wars: The Rise of Skywalker.

Voici une ventilation de toutes les romances (explicites et potentielles) dans Star Wars: The Rise of Skywalker. Bien que la romance ne soit guère au centre des films de Star Wars, cela n'empêche pas les fans de soutenir et de débattre des nombreux couples potentiels de la saga. Des emblématiques Han (Harrison Ford) et Leia (Carrie Fisher) aux plus compliqués Anakin (Hayden Christensen) et Padmé (Natalie Portman), les trilogies précédentes ont eu leur part d'histoires d'amour épiques. Cependant, alors que Star Wars entrait dans les années 2010, les fans ont commencé à réagir différemment aux diverses relations de la franchise.

Dès le début de la trilogie de la suite de Star Wars, une bonne partie des conversations entourant les nouveaux films étaient des débats passionnés sur les couples qui deviendraient canon. Par exemple, les fans ont rapidement apporté leur soutien à Finn (John Boyega) et Poe (Oscar Isaac), qui auraient été le premier couple LGBT du film.

Malheureusement, cela ne s'est pas avéré être le cas, avec The Rise of Skywalker gardant les deux hommes séparés. Bien que "Stormpilot" ne devienne pas canon, The Rise of Skywalker comportait toujours de nombreux accords avec des nuances romantiques, dont un qui partageait même un baiser.

Le duo qui a commencé la trilogie de suite, Finn et Rey (Daisy Ridley) ont un lien étroit depuis leur première croisée sur Jakku. Ils étaient tous les deux la première chance de se retrouver en famille, Rey étant devenu orphelin à Jakku depuis qu'elle était enfant et Finn étant Stormtrooper pendant la majeure partie de sa vie. Malgré leur séparation pour la majorité de Star Wars: The Last Jedi, leur connexion est restée vraie; Finn était préoccupé par la sécurité de Rey pendant qu'elle partait à la recherche de Luke (Mark Hamill), et les deux ont partagé une douce étreinte quand ils ont finalement été réunis sur Crait.

Pendant The Rise of Skywalker, il semble que les sentiments de Finn pour Rey soient devenus romantiques. Tout en sombrant dans les sables mouvants sur Pasaana, Finn a quelque chose qu'il veut dire à Rey, mais n'a jamais la chance de le faire. Ceci est référencé plusieurs fois, mais le film ne répond jamais à la question de savoir exactement quel était ce secret. Directeur J.J. Abrams a déclaré plus tard aux fans que Finn voulait simplement dire à Rey qu'il était sensible à la Force, puisque Rey est l'un des utilisateurs de Force les plus puissants actuellement trouvés dans la galaxie. La paire reste platonique jusqu'à la fin, quand ils s'embrassent (et Poe) après la défaite de Palpatine (Ian McDiarmid).

Lors de leur rencontre sur Kef Bir, Finn et la nouvelle venue Jannah (Naomi Ackie) forment une connexion instantanée. Les deux ont quelque chose en commun: tous deux ont été enlevés à leurs familles lorsqu'ils étaient enfants par le Premier Ordre et formés pour devenir Stormtroopers. Finn a fait défection du Premier Ordre dans Star Wars: The Force Awakens mais semblait être le premier à le faire. Il s'avère cependant qu'un groupe entier d'anciens Stormtroopers s'est échappé après avoir été presque forcé de tuer des civils. Jannah vit avec ce groupe sur Kef Bir, et elle et Finn se lient sur leur expérience commune. Plus tard, ils se battent côte à côte sur Exegol lors de la bataille finale contre l'ordre final de Palpatine. Si ce n'était pas le dernier film de la trilogie, il y a une chance que le lien entre Finn et Jannah aurait pu être exploré plus avant.

On peut dire que le couple le plus controversé de la trilogie de la suite, Rey et Kylo Ren (Adam Driver), ont de grands développements dans The Rise of Skywalker. Les Éveillés de la Force les considéraient comme des ennemis et Les Derniers Jedi les ont connectés via la Force. Leur lien a toujours été fascinant, les deux constituant les deux faces d'une même pièce: Rey représente la lumière et Kylo l'obscurité. Tout vient à la tête dans The Rise of Skywalker après que Palpatine ait chargé Kylo de trouver et de tuer Rey. Kylo la suit de planète en planète (conduisant à plusieurs batailles entre les deux), mais au lieu de la tuer, il propose un scénario différent: les deux tuent Palpatine et dirigent la galaxie ensemble. Rey refuse et blesse même mortellement Kylo au sommet de l'étoile de la mort détruite sur Kef Bir, mais elle le guérit rapidement et s'enfuit.

Les deux prochains croisements sur Exegol pour affronter Palpatine alors qu'il lance son Ordre Final. Kylo, ​​trouvant la rédemption grâce au sacrifice de sa mère Leia et à une dernière conversation avec la mémoire de son père Han, rejoint Rey du côté de la lumière en tant que Ben Solo. L'épreuve de force finale les draine tous les deux, mais une fois que tout est dit et fait, Rey meurt de l'effort. Dans son acte héroïque le plus authentique, Ben donne sa force vitale à Rey, la faisant revivre. Rey l'embrasse juste avant de mourir, ayant donné sa vie pour la sienne.

Avec une relation avec Finn hors de question, Poe est disponible pour la romance dans The Rise of Skywalker, et il semble presque qu'il va l'obtenir sous la forme de Zorii Bliss (Keri Russell). Après avoir voyagé à Kijimi à la recherche de quelqu'un qui peut briser les restrictions du traducteur de C-3PO (Anthony Daniels), Poe croise la route avec la vieille connaissance Zorii, et il est clair dès le départ que les deux ne se sont pas séparés en bons termes. Poe et Zorii étaient des coureurs d'épices ensemble, seul Poe a quitté l'entreprise pour se battre pour la Résistance.

Cela entraîne beaucoup de friction entre les deux, bien que la glace entre eux dégèle après une conversation sur le toit. Zorii donne même à Poe son ticket pour Kijimi pour le sauver des soldats du Premier Ordre qui se rapprochent de lui et des autres. Avant de partir, il lui demande s'il peut l'embrasser, mais elle refuse. Plus tard, pendant la célébration après la bataille finale, Poe lui donne un regard suggestif qu'elle repousse à nouveau.

Bien que beaucoup moins définis que les autres, Poe et Rey partagent ensemble une certaine chimie dans leurs scènes. Depuis la première réunion à la fin de The Last Jedi, Poe et Rey se sont rapprochés au point de se disputer librement sur l'état du Millennium Falcon. Leurs querelles rappellent presque celles de Han et Leia de la trilogie originale, ce qui est logique puisque Poe peut être considéré comme un parallèle de Han. (Rey n'est pas le parallèle de Leia, cependant, alors cela tombe un peu à plat.) Les deux s'embrassent étroitement après la défaite de l'Ordre final, bien que Finn soit là aussi, ce qui en fait plus d'un doux moment entre amis.

Finn a peut-être obtenu un baiser de Rose (Kelly Marie Tran) dans The Last Jedi, mais quelle que soit la romance qui existait entre eux, elle a disparu au moment où The Rise of Skywalker commence. En raison du rôle limité de Rose dans le film, les deux ne passent pas beaucoup de temps à l'écran ensemble. Rose reste à la base de la Résistance tandis que Finn part avec Rey et Poe pour la mission principale du film. Plus tard, elle rejoint la bataille finale sur Exegol, mais Finn et elle n'ont pas de moments significatifs ensemble. Compte tenu du temps qu'ils ont passé ensemble pendant The Last Jedi, il est étrange de les séparer pour pratiquement tous Star Wars: The Rise of Skywalker, Ce qui est vraiment le résultat du temps d'écran réduit de Rose.

