Avertissement: SPOILERS majeurs pour Star Wars: The Rise of Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker laissé de nombreuses questions sans réponse – et voici nos 15 plus grandes. J.J. Le film d'Abrams avait la tâche décourageante non seulement de terminer la trilogie de suite de Disney qu'il avait commencée avec Star Wars: The Force Awakens, mais il devait également fournir une conclusion appropriée à la saga Skywalker de 9 films et 42 ans.

Reprenant (et dans de nombreux cas reconnexion) les événements de Star Wars: The Last Jedi, la galaxie est confrontée à sa plus grande menace: le retour de l'empereur Palpatine (Ian McDiarmid), qui possède une nouvelle flotte de navires de guerre appelée Ordre final qui peut écraser la Résistance. Le retour de Palpatine apporte également des réponses à la véritable origine de Rey (Daisy Ridley): elle est en fait Rey Palpatine, la petite-fille de l'empereur, ce qui explique son énorme pouvoir sur la Force (et ses liens avec le côté obscur). Dans The Rise of Skywalker, une aventure pleine d'action, Rey, Finn (John Boyega) et Poe Dameron (Oscar Isaac) doivent mener la Résistance et trouver un moyen d'arrêter Palpatine et le Premier / Dernier Ordre tandis que Kylo Ren (Adam Driver) poursuit sa connexion avec Rey pour ses propres fins.

Les fans sont divisés sur The Rise of Skywalker et comment le film écrit par J.J. Abrams et Chris Terrio regorgent de concepts et d'idées qui pourraient remplir la valeur d'un autre film, tandis que les critiques n'ont pas été gentils avec l'épisode IX dans l'ensemble. Que les fans apprécient The Rise of Skywalker ou non, il est difficile de dire que le film a introduit de nombreux éléments qui ont ouvert une multitude de nouvelles questions auxquelles il n'a pas eu le temps de répondre. Bien que les romans, bandes dessinées et jeux de Star Wars étofferont probablement les fils persistants de Star Wars: The Rise of Skywalker, voici les plus grandes questions auxquelles nous souhaitons que le film fournisse des réponses satisfaisantes.

15. Comment l'empereur Palpatine a-t-il survécu à la destruction de l'étoile de la mort à Endor?

Autant de questions entourent le retour de l'empereur Sheev Palpatine dans The Rise of Skywalker. Il est probablement décédé après que Dark Vador l'a jeté dans un puits et lorsque la deuxième étoile de la mort a explosé lors du retour de la bataille culminante des Jedi d'Endor. Pourtant, 30 ans plus tard, Palpatine vit sur Exegol – cependant, il est encore plus décrépit, manque de doigts et est soutenu par un appareil robotique.

Si c'était le même Palpatine qui était sur l'étoile de la mort, comment est-il arrivé à Exegol dans les régions inconnues? Son corps a-t-il été récupéré d'une manière ou d'une autre après avoir chuté et renvoyé à Exegol (peut-être par ses mystérieux disciples Sith) avant l'explosion de l'étoile de la mort? Ou est-ce que le Palpatine Rey et Ben Solo se sont battus sur Exegol un clone? (Tout comme Snoke a été cloné par les assistants de Palpatine.) La seule explication que Palpatine offre est un dialogue recyclé de ce qu'il a dit à Anakin Skywalker (Hayden Christensen) dans Revenge of the Sith: "Le côté obscur de la force est une voie vers de nombreuses capacités que certains considèrent. être contre nature. " Ceci n'est qu'une simple agitation du problème majeur de la vie de Palpatine. Il y aura sans doute de futurs romans et bandes dessinées Star Wars qui travailleront pour expliquer la présence de Palpatine dans The Rise of Skywalker, mais le film lui-même laisse les questions ouvertes.

14. Quand Palpatine a-t-elle eu un fils et qui est la grand-mère de Rey?

La révélation que Rey est la petite-fille de Palpatine soulève également d'énormes questions logiques sur le moment où l'empereur a engendré un fils? En termes simples, Rey a environ 20 ans et le retour des Jedi s'est produit 30 ans avant le réveil de la Force. Cela signifie que Rey est né une décennie après la bataille d'Endor – dont Palpatine était au courant – car il voulait que le jeune Rey lui soit amené sur Exegol. Cela signifie également que, compte tenu de l'âge approximatif de son fils (Billy Howle) dans les flashbacks, Palpatine doit avoir engendré son fils au cours des années entre Revenge of the Sith et A New Hope – après qu'il ait déjà été transformé en grotesque, vieil homme monstrueux – ou juste avant la revanche des Sith.

Mais alors qui est la grand-mère de Rey? Et pourquoi le fils de Palpatine n'était-il pas sensible à la Force – ou lui et lui se sont-ils rebellés contre son père pour cacher sa famille, y compris sa femme (Jodie Comer) et sa petite fille Rey? Aussi, pourquoi les parents de Rey, qui prétendaient être personne, ont-ils caché Rey sur Jakku, qui, selon le canonique Star Wars: Aftermath de Chuck Wendig, était une planète où Palpatine avait un observatoire Sith et contenait des liens avec l'empereur?

13. Pourquoi Palpatine a-t-il ordonné à Kylo Ren de tuer Rey alors qu'il voulait l'opposé?

Palpatine est le grand cerveau de la saga Skywalker, mais ses plans pour Rey et Kylo Ren n'avaient pas de sens et l'empereur semblait réécrire son propre schéma à la volée. Au début de The Rise of Skywalker, Palpatine ordonne à Ren de tuer Rey et lui offre le contrôle de la Galaxie en tant que nouvel empereur. Cependant, il ne voulait pas vraiment que Rey soit mort, il voulait tout ce qu'il avait prévu: que sa petite-fille sensible à la Force lui apportait pour qu'il puisse imprégner son essence (et celle de tous les Sith) en elle afin qu'il puisse vivre à l'intérieur de l'impératrice Rey Palpatine. Si cela avait fonctionné, ce n'est pas non plus si Rey serait toujours Rey mais avec tous les pouvoirs des Sith ou si Palpatine avait l'intention de prendre complètement le contrôle du corps de sa petite-fille.

Alors, pourquoi ordonner à Kylo Ren de "tuer le charognard"? Et si Kylo Ren réussissait – qu'aurait fait alors l'Empereur? Quoi qu'il en soit, une fois que Palpatine a découvert que Ben Solo et Rey étaient connectés en tant que dyade de force, il a changé de plan en cours de route et a volé leurs pouvoirs de force pour alimenter les siens. Il n'avait donc pas besoin que Rey le frappe après tout? Une grande partie de la confrontation culminante entre Rey et son grand-père, ainsi que Ben Solo, semblait improvisée à chaque instant, créant de la confusion.

12. Comment et quand la dyade Rey / Kylo Ren Force at-elle été créée?

L'idée de la connexion de Rey et Kylo Ren à travers la Force a été établie dans The Last Jedi et The Rise of Skywalker la cimente en tant que dyade de force. La paire est capable non seulement de communiquer à travers de grandes distances, mais de prendre des objets les uns des autres à travers la Force et même d'avoir un duel au sabre laser. C'est aussi grâce à leur Dyad que Palpatine a pu siphonner leurs essences de Force combinées pour alimenter ses propres pouvoirs Sith.

Pourtant, The Rise of Skywalker a gardé les détails de ce qu'est une Force Dyad et comment Rey et Kylo sont connectés à travers elle vague, Palpatine offrant que c'est une chose rare qui ne s'est pas produite depuis des générations. Il n'est pas non plus confirmé si leur Force Dyad existe en raison d'un lien possible entre les Skywalkers et Palpatines, car les films n'ont jamais précisé si Dark Sidious a utilisé le côté obscur de la Force pour créer Anakin Skywalker. Encore une fois, il y aura des romans et des bandes dessinées qui plongeront un jour dans les détails, mais The Rise of Skywalker n'offrait que peu de réponses.

11. Pourquoi Leia n'a-t-elle pas fini de devenir un Jedi?

Après la mort de Luke Skywalker (Mark Hamill) dans The Last Jedi, le général Leia Organa (Carrie Fisher) a assumé le rôle de maître de Rey – bien qu'il semble qu'elle ne soit jamais devenue techniquement Jedi elle-même. Luke a été reconnu comme le dernier Jedi avant que Rey ne termine sa formation, mais The Rise of Skywalker a établi que Luke a enseigné Leia jusqu'à ce que, la dernière nuit de sa formation, elle ait la vision que son fils mourrait à la fin de son parcours Jedi. Compte tenu de la jeunesse de Luke et Leia dans la scène du flashback, cette formation s'est produite peu de temps après le retour du Jedi, mais il n'est pas clair si Leia était encore enceinte de Ben Solo.

Quoi qu'il en soit, la vision de la mort de son fils semble être l'impulsion pour Leia de décider de ne pas devenir un Jedi à part entière et, à la place, elle est revenue au rôle pour lequel elle était surtout connue: Général et leader de la Résistance. Cependant, la notion de formation Jedi de Leia a été introduite si fugitivement dans The Rise of Skywalker et elle devait être étoffée beaucoup plus car de nombreuses questions entourent le choix du général Organa d'abandonner le fait de devenir Jedi.

10. Comment et quand Luke et Leia ont-ils découvert que Rey était un Palpatine?

Sur Ahch-To, le fantôme de Force Luke Skywalker a dit à Rey qu'il savait qu'elle était une Palpatine et que Leia "le savait aussi" – mais comment et quand? Leia le savait-elle avant de rencontrer Rey dans The Force Awakens (et Han Solo la connaissait-elle également)? Et quand Luke l'a-t-il découvert? Dans The Last Jedi, Master Skywalker semblait choqué par la propension de Rey vers le côté obscur – savait-il réellement qui elle était alors ou a-t-il découvert après sa mort et est devenu un avec la Force?

9. Qui étaient les chevaliers de Ren et quelle était leur histoire?

Les Chevaliers de Ren sont finalement apparus dans The Rise of Skywalker (après avoir été présentés dans un flashback dans The Force Awakens), mais il est compréhensible que les fans soient laissés pour compte. The Rise of Skywalker a utilisé l'équipe de Kylo Ren comme des hommes de main sans visage et sans voix qui ont suivi Rey et ses amis de Pasaana à Kijimi. La prochaine fois qu'ils sont apparus, ils servaient l'Empereur sur Exegol et ils se sont battus pour la dernière fois avec leur vieux maître Ben Solo. Mais après que les fans aient attendu trois films pour les voir, The Rise of Skywalker n'a donné aucune des personnalités ou même des noms des Chevaliers de Ren; ils n'étaient que six méchants interchangeables vêtus de noir que Ben Solo a éliminés sans trop d'effort. Les fans intéressés à savoir qui sont les Chevaliers de Ren ont été complètement laissés dans le noir par The Rise of Skywalker.

8. Qu'est-ce que Finn voulait dire à Rey et pourquoi ne l'a-t-il pas fait?

Finn a passé l'intégralité de The Rise of Skywalker à vouloir dire à Rey quelque chose d'important mais il ne l'a jamais fait – même lorsque le film se terminait. Qu'est-ce que Finn voulait divulguer à Rey? C'est une question que le directeur J.J. Abrams répondit après coup: Finn voulait révéler à son ami Jedi qu'il était sensible à la Force. Finn a parlé ouvertement de son "intuition" et il a dit à Jannah (Naomi Ackie) qu'il pensait que la Force l'avait conduit à Rey et ses amis. À la bataille d'Exegol, avec l'aide de la Force, Finn et Jannah ont réussi à faire tomber le Super Star Destroyer du général Pryde (Richard E. Grant) de l'allégiant. On ne sait pas si Finn a finalement dit à Rey qu'il pouvait sentir la Force trop hors caméra, mais les fans n'ont jamais vu le résultat ou la réaction de Rey dans le film lui-même.

7. Comment Maz Kanata a-t-il réveillé le sabre laser de Luke dans la Force?

Une autre grande question qui persiste depuis The Force Awakens est de savoir comment Maz Kanata (Lupita Nyong'o) a eu le sabre laser bleu de Luke Skywalker en premier lieu? Le sabre laser Skywalker a été perdu, ainsi que la main droite de Luke, sur Bespin pendant The Empire Strikes Back et il a joué un rôle de premier plan en tant qu'arme Jedi de Rey dans la trilogie de la suite, mais comment exactement le sabre laser s'est retrouvé en possession de Maz Kanata sur Takodana 30 ans plus tard n'a jamais été répondu. Dans The Force Awakens, Maz (et J.J. Abrams) ont dévié en répondant à ce mystère avec la ligne de Kanata, "Une bonne question pour une autre fois". D'une manière ou d'une autre, The Rise of Skywalker n'était toujours pas le bon moment pour résoudre ce trou d'intrigue.

6. Que s'est-il passé avec la mort de Leia et Han Solo n'était-il qu'un souvenir?

Il est compréhensible que les fans trouvent confuses les circonstances de la mort de Leia et du retour de Han Solo. Lorsque Kylo Ren a affronté Rey sur les ruines du deuxième Death Star, Leia l'a senti et elle a été soudainement affaiblie. Le général a été amené à son lit de mort littéral et elle est morte, ce que Kylo a senti afin qu'il soit distrait. Cela a permis à Rey de prendre le sabre laser de Ren et de le plonger dans son abdomen. Mais au lieu de laisser Ben Solo mourir, Rey a utilisé ses pouvoirs de guérison de la Force pour ramener Ben à la santé (même en guérissant sa cicatrice faciale). Essentiellement, comme Han Solo (Harrison Ford) l'a dit à son fils, Kylo Ren est décédé mais Ben Solo a été ramené par Rey.

Cependant, comment était Han Solo là-bas? L'explication fournie par Ben était que son père n'était "qu'un souvenir" – probablement celui qui le hantait depuis qu'il avait assassiné Han sur la base de Starkiller. Solo n'était pas connu pour être sensible à la Force (bien qu'il soit devenu un croyant) et Han n'était en aucun cas un Jedi, donc ce n'était pas un fantôme de Force du contrebandier. Mais d'une manière ou d'une autre, Solo peut encore avoir été mystiquement lié à la Force par sa femme et son fils. Toute la séquence a joué pour un impact émotionnel maximal, mais la façon dont les événements se sont déroulés était certainement déroutante.

5. La commande finale était-elle composée du personnel de la première commande?

Au début de The Rise of Skywalker, l'empereur Palpatine a dévoilé l'immense flotte de Star Destroyers de l'ordre final – mais qui dirigeait ces énormes navires? Étaient-ils automatisés ou y avait-il une armée de l'ordre final qui s'est formée d'une manière ou d'une autre dans les régions inconnues au cours des 30 dernières années? Les navires de l'Ordre Final semblaient avoir du personnel avec des casques rouges, donc ils auraient pu faire partie de l'Ordre Final, mais Palpatine a toujours ordonné au Général Pryde Allegiant d'amener la flotte du Premier Ordre à le rejoindre sur Exegol, indiquant que les deux Ordres étaient des entités différentes.

The Rise of Skywalker n'était pas vraiment intéressé à définir ou à différencier le Premier Ordre et l'Ordre Final et qui était qui lors de la Bataille d'Exegol. De plus, lorsque Kylo Ren a dit à son général assemblé de la flotte de l'ordre final, Pryde a déclaré que cela augmenterait la puissance du Premier Ordre "10 000 fois" et un autre général a exigé que le recrutement soit intensifié pour équiper ces navires – même s'il y avait un calendrier de 16 heures avant que Palpatine ne veuille lancer son attaque. Très peu de la logique derrière le Premier Ordre / Ordre Final – et les comment et pourquoi des navires de l'Ordre Final ayant chacun une arme tueuse de planète – résistent à l'examen.

4. Comment l'ordonnance définitive a-t-elle perdu les batailles non livrées sur Exegol?

La bataille d'Exegol a vu des milliers de navires appartenant à des planètes libres de la galaxie rejoindre la Résistance pour affronter la gigantesque flotte de l'Ordre final. La bataille était presque perdue pour les gentils lorsque l'empereur Palpatine a frappé la flotte des héros avec Force Lightning, mais Rey tuant l'empereur a inversé la tendance et la flotte de l'ordre final a été abattue. Cependant, apparemment, il y avait d'autres batailles menées contre le Premier Ordre (peut-être simultanément) sur d'autres planètes comme Jakku, Endor et Bespin. Comment ces navires civils ont-ils battu le Premier Ordre à des millions d'années-lumière de Rey en emportant l'empereur Palpatine?

3. Jannah est-elle liée à Lando?

Lando Calrissian (Billy Dee Williams) est revenu pour jouer un rôle central dans la défaite des plans de l'empereur Palpatine (encore) tandis que Jannah était un nouveau personnage introduit dans The Rise of Skywalker; c'est une ex-Stormtrooper qui s'est rebellée aux côtés de son bataillon et a échappé au Premier Ordre, tout comme Finn l'a fait. Lors de la célébration de la victoire à la fin du film, Jannah s'est assise aux côtés de Lando et ils se sont demandé d'où ils venaient. Quand Jannah a dit qu'elle ne connaissait pas ses réponses, Lando a dit: "Voyons!" Il semblait définitivement que The Rise of Skywalker établissait une connexion ou peut-être même une relation de sang entre les deux, mais c'est encore un autre fil d'histoire auquel le film n'a pas le temps de répondre. L'histoire de Jannah (et si elle est liée à Lando) sera probablement racontée dans un roman ou une bande dessinée à l'avenir.

2. Pourquoi le sabre laser de Rey est-il jaune et où a-t-elle obtenu le cristal Kyber?

À la fin de The Rise of Skywalker, Rey visite la ferme abandonnée de Lars sur Tatooine pour voir où Luke Skywalker a grandi. Elle a ensuite enterré les sabres laser de Luke et Leia au fond des sables du désert, mais Rey n'a plus besoin des armes de ses mentors parce que, comme un vrai Jedi, elle a construit son propre sabre laser jaune (la couleur de la sentinelle Jedi) fabriqué à partir de son personnel. La question est, où a-t-elle obtenu le cristal Kyber jaune?

Le jeu vidéo Jedi: Fallen Order impliquait qu'Ilum, la planète dont la plupart des Jedi ont obtenu leurs cristaux Kyber, est devenue la base Starkiller, qui est maintenant détruite. Il est possible que Rey ait trouvé un autre endroit qui avait des cristaux de Kyber en utilisant les anciens textes Jedi ou peut-être qu'elle a en quelque sorte converti le Kyber de Luke ou le sabre laser de Leia à la nouvelle couleur. Quant à savoir pourquoi un sabre laser jaune, la réponse simple est que le jaune est l'une des couleurs de sabre côté lumière qui a été vue dans les préquelles, mais qui n'a pas encore été liée à un héros principal de Star Wars, donc Rey devient le personnage Jedi principal dans les films qui brandit un sabre laser jaune.

1. Que fait Rey Skywalker ensuite?

La plus grande question à la fin de The Rise of Skywalker est: que fait Rey Skywalker ensuite? À la fin du film, Rey a hérité de l'héritage de mille générations de Jedi et elle a vaincu Palpatine, l'incarnation de tous les Sith. Rey a adopté le nom de famille Skywalker et elle est également une héroïne de guerre, elle semble être propriétaire du Millennium Falcon, et elle pourrait peut-être même faire sa maison sur Tatooine et reprendre l'ancienne ferme d'humidité de Luke Skywalker. Ou Rey pourrait redémarrer l'Ordre Jedi et commencer à trouver et à entraîner des personnes sensibles à la Force dans toute la galaxie, y compris Finn. Rey est encore très jeune et elle a toute sa vie devant elle, mais on ne sait pas s'il y aura plus de films avec Daisy Ridley dans le rôle de Rey à l'avenir. Alors que les bandes dessinées et les romans de Star Wars pourraient fournir des détails sur ce que Rey fera ensuite, pour l'instant, Star Wars: The Rise of Skywalker est à la fois la fin de la saga Skywalker et le début du nouveau voyage de Rey en tant que Jedi.

