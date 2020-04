Star Wars: The Rise Of Skywalker arrive à Disney + le 4 mai

Le jour de la Guerre des étoiles, le 4 mai, Disney ajoutera «Star Wars: The Rise Of Skywalker» à Disney + aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande, deux mois plus tôt. Il sortira un jour plus tard aux Pays-Bas en raison du Memorial Day du 4 avril, tandis qu’en Australie / Nouvelle-Zélande, il arrivera le 3 mai.

Le film a été ajouté à l’application Disney +, avec son jour de sortie.

Il arrivera le même jour que la finale de la saison 7 de Clone Wars et le début d’une nouvelle série documentaire Disney +, Disney Gallery: The Mandalorian.

Pour la première fois, les fans pourront diffuser la saga complète de Skywalker en un seul endroit. Ce qui a commencé en 1977 avec le film révolutionnaire de George Lucas «Star Wars: Un nouvel espoir», la saga en neuf parties est disponible dans la vaste collection de films et séries de Star Wars de Disney +, dont «The Mandalorian», «Star Wars: The Clone Wars, »Et« Rogue One: une histoire de Star Wars ».

Dans le film, quand on découvre que l’empereur maléfique Palpatine n’est pas mort aux mains de Dark Vador, les rebelles doivent courir contre la montre pour savoir où il se trouve. Finn et Poe mènent la Résistance pour mettre un terme aux plans du Premier Ordre de former un nouvel Empire, tandis que Rey anticipe son inévitable confrontation avec Kylo Ren.

En plus de nouvelles offres de contenu, Disney + honorera également le talent artistique de Star Wars avec une prise de contrôle conceptuelle d’une semaine sur le service. Comme une galerie commémorative, les œuvres de chaque film et série seront mises à jour le 4 mai pour présenter leurs peintures conceptuelles originales. De «Star Wars: un nouvel espoir» à «The Mandalorian», l’art mis à jour présentera des œuvres d’artistes célèbres tels que le légendaire Ralph McQuarrie et l’artiste, auteur et concepteur de production primé aux Oscars, Doug Chiang. Sur l’écran d’accueil de Disney +, la vignette animée de la marque «Star Wars», visible sur le Web et les appareils de télévision connectés, est mise à niveau avec une nouvelle animation qui rend hommage au saut hyperspace signature.

Allez-vous regarder “The Rise Of Skywalker” le jour de Star Wars?

