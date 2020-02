Star Wars: The Rise Of Skywalker bientôt disponible en numérique / DVD / Blu-Ray / 4K

Disney a annoncé les détails de la sortie vidéo à domicile de Star Wars: The Rise Of Skywalker. Donc, si vous ne pouvez pas attendre pour obtenir le dernier film de la saga Skywalker sur Disney +, il sortira sur des plateformes numériques le 17 mars, suivi d’une sortie physique en 4K Ultra HD, DVD et Blu-Ray le 31 mars.

La sortie à domicile comprend plus de deux heures de matériel bonus, y compris un long métrage, un documentaire et un accès en coulisses aux acteurs et aux cinéastes qui ont donné vie aux scènes et aux personnages épiques!

Le matériel bonus comprend un long métrage, un documentaire de fabrication, qui passe dans les coulisses avec les acteurs et les cinéastes de Star Wars: The Rise of Skywalker et explore l’héritage de la saga Skywalker. Les bonus incluent également les scènes du désert du film Pasaana, y compris la poursuite palpitante du landspeeder et le navire dans lequel Rey découvre des secrets de famille ainsi qu’un nouveau petit droïde nommé D-O. De plus, les fans entendront Warwick Davis, qui reprend son rôle de Wicket the Ewok, ainsi que l’équipe d’effets de créatures qui a créé un record de 584 créatures et droïdes pour le film. Les consommateurs numériques recevront une fonctionnalité exclusive mettant en vedette le légendaire compositeur John Williams, qui a marqué chaque épisode de la saga Skywalker.

Les bonus incluent *:

L’héritage Skywalker – L’histoire vit pour toujours dans ce long métrage documentaire qui retrace la création de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Pasaana Pursuit: Créer la poursuite du speeder – Plongez dans la réalisation de la poursuite épique du speedspeeder du film et découvrez comment cette séquence spectaculaire a été portée à l’écran.

Étrangers dans le désert – Découvrez ce qu’il a fallu pour créer les scènes du désert de Pasaana, de l’échelle et de la complexité du tournage à ses détails colorés.

D-O: clé du passé – Explorez le navire qui relie Rey au mystère de ses parents disparus et découvrez le plus récent et irrésistible droïde de la galaxie.

Warwick & Son – Warwick Davis, qui jouait Wicket dans Star Wars: Le retour des Jedi, enfile à nouveau le costume d’Ewok; cette fois rejoint par son fils Harrison.

Cast of Creatures – L’équipe derrière les créatures mémorables du film révèle la marionnette, le maquillage, les prothèses et la magie numérique qui leur donnent vie!

Exclusivité numérique:

La finale du Maestro – Le compositeur John Williams réfléchit sur son œuvre pour la saga Star Wars et partage ses idées sur la notation de Star Wars: The Rise of Skywalker.

* Les offres de bonus numériques peuvent varier selon le détaillant.

Le 31 mars, coïncidant avec la sortie physique de Star Wars: The Rise of Skywalker, huit films Star Wars sortent pour la première fois en 4K UHD: Star Wars: The Phantom Menace, Star Wars: Attack of the Clones, Star Wars : Revenge of the Sith, Star Wars: A New Hope, Star Wars: The Empire Strikes Back, Star Wars: Return of the Jedi, Star Wars: The Force Awakens et Rogue One: A Star Wars Story.

Star Wars: The Rise Of Skywalker a été confirmé pour venir à Disney +, mais comme pour toutes les nouvelles versions, cela prendra environ 200 jours à compter de sa sortie cinéma initiale, une fois sa fenêtre de sortie vidéo théâtrale et domestique terminée.

Vous pouvez précommander Star Wars: The Rise Of Skywalker maintenant auprès de détaillants tels qu’Amazon et ShopDisney, qui offre également un ensemble de lithographies.

Best Buy dispose également d’une boîte de collection spéciale avec les 9 films, avec des versions 4K et numériques incluses pour 249 $.

Allez-vous acheter Star Wars: The Rise Of Skywalker sur des formats vidéo personnels ou attendre la sortie de Disney +?

