Star Wars The Rise of Skywalker Comic aura des scènes supprimées – / Film

Quand Star Wars: The Rise of Skywalker sorti en salles, quelques points essentiels de l’intrigue semblaient… manquer. Mais ne vous inquiétez pas, il y avait plein de matériel et de livres supplémentaires sur Star Wars pour combler les lacunes. Maintenant, une adaptation de la bande dessinée de The Rise of Skywalker éclaircira encore plus les choses. La prochaine bande dessinée The Rise of Skywalker ne s’adaptera pas seulement J.J. Abrams‘Film, mais il comprendra des scènes supprimées et étendues. Il était temps de redémarrer le “qu’allait dire Finn à Rey?” débats.

L’adaptation de la bande dessinée de Star Wars: The Rise of Skywalker comprendra des scènes étendues et supprimées non présentées dans le film, a révélé Lucasfilm dans une interview avec l’auteur de la bande dessinée. Jody Houser pour StarWars.com.

«Je pense que l’une des grandes choses au sujet des adaptations dans d’autres médiums est que vous avez la chance de construire des éléments de l’histoire qu’il n’y avait peut-être pas de temps ni de place à l’écran. Donner de la lumière à de nouvelles scènes donne aux créateurs de ces autres médias une chance d’ajouter à l’histoire, plutôt que de simplement la traduire pour la page. »

Houser a ajouté: «Je pense que je suis plus enthousiasmé par certaines des nouvelles choses que nous ajoutons, y compris l’extension des moments du film avec des éléments que nous n’avons pas pu voir à l’écran. Ce qui est vague, mais spoilers! ”

The Rise of Skywalker scénariste Chris Terrio a fait allusion à avoir écrit des scènes impliquant Kelly-Marie TranRose Tico, dont le rôle réduit dans le film a été un énorme sujet de critique, surtout compte tenu du vitriol en ligne autour de l’introduction de son personnage dans The Last Jedi Les explications sur le retour de Palpatine et, le plus célèbre, le message jamais révélé de Finn à Rey ont également été reléguées aux interviews post-Rise of Skywalker avec l’équipe de tournage. Pendant ce temps, des documents supplémentaires, y compris le livre officiel Art of The Rise of Skywalker, comprenaient beaucoup plus d’informations sur les Chevaliers de Ren, le culte Sith et Exegol, tandis que la romanisation officielle plongeait plus profondément dans les luttes internes de Kylo Ren. Maintenant, avec la bande dessinée The Rise of Skywalker, nous pouvons enfin remplir tous les trous du film.

Houser est en train d’écrire la mini-série de cinq numéros qui présente l’art de Will Sliney et les conceptions de couverture de Phil Noto. La bande dessinée Star Wars: The Rise of Skywalker sera lancée en Mai 2020.

Articles sympas du Web: