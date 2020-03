Star Wars: The Rise of Skywalker Digital Edition sort tôt!

L’édition numérique de Star Wars: The Rise of Skywalker sort tôt!

La Maison de la souris a surpris le public qui a choisi de rester à la maison pendant l’épidémie de coronavirus en publiant l’édition numérique de Star Wars: The Rise of Skywalker, avec toutes ses fonctionnalités spéciales, aujourd’hui sur plusieurs plateformes avant sa date de sortie originale du 17 mars!

Après plus d’un mois depuis Star Wars: The Rise of Skywalker avait fait sa première en décembre, le réalisateur J.J. La conclusion épique d’Abrams sur la saga Skywalker a déjà gagné plus d’un milliard de dollars au box-office mondial et a récemment reçu trois nominations aux Oscars, dont la meilleure partition originale, les meilleurs effets visuels et le meilleur montage sonore.

Acteurs de retour pour le Rise of Skywalker comprennent Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo et Billie Lourd. Rejoignez le casting sont Naomi Ackie (Docteur Who), Richard E. Grant (Logan), Dominic Monaghan (le Seigneur des Anneaux) et Keri Russell (Les Américains), qui sera également rejoint par les acteurs vétérans de Star Wars Mark Hamill, Anthony Daniels et Billy Dee Williams, qui reprendront son rôle de Lando Calrissian. Le rôle de Leia Organa est à nouveau joué par Carrie Fisher, utilisant des images inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens.

En plus de diriger, J.J. Abrams a co-écrit le scénario avec Chris Terrio (Argo, Ligue de justice). Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan et Abrams produiront, avec Callum Greene et Jason McGatlin à la production exécutive. Le compositeur John Williams, qui a marqué chaque chapitre de la saga Star Wars depuis 1977 Un nouvel espoir, retournera dans une galaxie loin, très loin avec Rise of Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker est disponible à l’achat numérique maintenant et peut être récupéré sur 4K UHD et Blu-ray le 31 mars!