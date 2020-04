Star Wars The Rise of Skywalker Disney + Debut Set pour le 4 mai – / Film

Star Wars: The Rise of Skywalker fait ses débuts en streaming deux mois plus tôt que prévu. Le dernier chapitre de la saga Skywalker devrait commencer à être diffusé sur Disney + le 4 mai, le «Star Wars Day», longtemps observé, par nature du jeu de mots fortuit lié à Star Wars.

La date de début de Star Wars: The Rise of Skywalker Disney + a été révélée. Le neuvième et dernier film de la saga Skywalker revient à Disney + sur 4 mai 2020, qui se trouve à juste titre être le Star Wars Day. Star Wars: The Rise of Skywalker sera disponible sur Disney + le 4 mai dans le monde entier, à l’exception des Pays-Bas, où le film sera lancé le 5 mai en raison des vacances du Memorial Day.

Les débuts de la diffusion en continu ne surviennent que quatre mois après la sortie du film en décembre 2019 – un temps record pour qu’un énorme film en forme de poteau puisse être diffusé en streaming, mais un phénomène plus courant au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Avec les débuts Disney + de Star Wars: The Rise of Skywalker, les fans seront en mesure de diffuser l’intégralité de la saga Skywalker en un seul endroit pour la première fois. Les autres films et émissions Star Wars sur le service de streaming Disney incluent Rogue One: A Star Wars Story, Star Wars: The Clone Wars et la série à succès Disney + The Mandalorian. Le 4 mai sera une journée enrichissante pour les fans de Star Wars avec des abonnements Disney +, car ce sera également la date de la première de la série documentaire de huit épisodes Disney Gallery: The Mandalorian ainsi que la finale tant attendue de The Clone Wars .

Disney + construit une énorme préparation pour ces premières du 4 mai. Pendant une semaine, Disney + organise une prise de contrôle conceptuelle du service, mettant en vedette des illustrations de films et de séries d’artistes légendaires comme Ralph McQuarrie et le designer de production oscarisé Doug Chiang. Le 4 mai, chaque film et série Star Wars sur le service sera mis à jour pour présenter les peintures conceptuelles originales.

Star Wars: The Rise of Skywalker est réalisé par J.J. Abrams et stars Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, avec Ian McDiarmid et Billy Dee Williams.

Quand on découvre que l’empereur maléfique Palpatine n’est pas mort aux mains de Dark Vador, les rebelles doivent courir contre la montre pour savoir où il se trouve. Finn et Poe mènent la Résistance pour mettre un terme aux plans du Premier Ordre de former un nouvel Empire, tandis que Rey anticipe son inévitable confrontation avec Kylo Ren. Avertissement: certaines scènes avec flashs dans ce film peuvent affecter les spectateurs photosensibles.

Articles sympas du Web: