Star Wars: The Rise of Skywalker Kevin Smith Cameo confirmé

Avertissement: SPOILERS à venir pour Star Wars: The Rise of Skywalker.

Kevin Smith révèle enfin son camée Star Wars: The Rise of Skywalker. Smith est surtout connu pour son View Askewniverse, dont beaucoup ont également joué dans, notamment Clerks, Jay et Silent Bob Strike Back, et Mallrats. Et bien sûr, Smith est un fanatique de la bande dessinée et un fan inconditionnel de Star Wars.

Avec la popularité de la franchise Star Wars, tout le monde aimerait avoir l'opportunité d'avoir un rôle de camée dans les films. La plupart des films Star Wars ont plusieurs camées de célébrités, même si vous ne les reconnaîtriez pas la plupart du temps. Par exemple, Simon Pegg était méconnaissable comme Unkar Plutt dans Star Wars: The Force Awakens, ainsi que Joseph Gordon-Levitt comme Slowen Lo dans Star Wars: The Last Jedi. Star Wars: The Rise of Skywalker a continué le plaisir en donnant à Harry Styles et Ed Sheeran les rôles de Stormtroopers et Lin-Manuel Miranda un rôle de combattant de la Résistance. Le compositeur John Williams a également obtenu le rôle d'Oma Tres et du réalisateur J.J. Abrams a exprimé l'adorable droïde D-O. Maintenant, Smith dit qu'il apparaît effectivement dans le film.

Pendant un certain temps, les fans se demandaient s'il avait un caméo dans le film, mais Smith a récemment confirmé sur Facebook qu'il joue un "local groupé" qui marche avec un cyborg sur la planète Kijimi. Smith explique en outre dans son message sincère qu'Abrams lui a offert le rôle après que Smith a subi sa crise cardiaque, disant que s'il vivait, il allait obtenir un rôle dans le film. Le post complet de Smith peut être lu ci-dessous:

Alors que plusieurs personnes avaient des camées secrets dans le film, encore plus d'acteurs des films précédents ont fait un retour pour la fin de la saga Skywalker. Harrison Ford a fait une apparition surprise en tant que Han Solo alors que son fils se tourne vers le côté léger, Warwick Davis revient en tant que Wicket et Denis Lawson en tant que Wedge Antilles. Les voix de plusieurs Jedi peuvent également être entendues à la fin du film lorsque Rey combat Palpatine, notamment Anakin Skywalker (Hayden Christensen), Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) et Mace Windu (Samuel L. Jackson), et plusieurs autres. Même la voix du personnage préféré des fans, Ahsoka Tano, peut être entendue parmi les autres Jedi.

Smith avait précédemment déclaré qu'il n'apparaissait pas dans The Rise of Skywalker, mais il a maintenant été révélé que ce n'était pas vrai. Smith est un grand fan de Star Wars depuis 1977, donc il était sans aucun doute ravi d'être inclus dans non pas un, mais deux des films de la trilogie suivante. Smith a également exprimé un Storm Trooper dans The Force Awakens. Seule une poignée d'autres rôles de caméo sont connus à l'heure actuelle, mais d'autres révélations feront sûrement surface une fois Star Wars: The Rise of Skywalker est sorti un peu plus longtemps.

