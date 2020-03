Star Wars The Rise of Skywalker Kylo Ren Plot Trous Filled – / Film

Même trois mois après sa sortie, Star Wars: The Rise of Skywalker refuse de quitter la conversation nationale. Peut-être parce que beaucoup de matériel supplémentaire continue de sortir après coup pour combler les lacunes de l’intrigue dans le récit toujours aussi complexe du film. La dernière nouveauté de Star Wars: The Rise of Skywalker est tout au sujet de Kylo Ren et de sa forme d’arc Big Bad à Big Softie, et comment exactement c’est arrivé.

L’arc de rédemption de Kylo Ren était sans doute l’une des parties les plus insatisfaisantes de Stars Wars: The Rise of Skywalker, principalement parce que toute la motivation pour son passage du côté obscur à la lumière s’est produite hors écran et dans des documents supplémentaires. Mais voici un peu plus de matériel supplémentaire pour expliquer pourquoi Kylo Ren s’est avéré comme il l’a fait. La nouveauté de Star Wars: The Rise of Skywalker remplit certains des trous de l’intrigue dans l’arc de Ben Solo, de l’héritier Skywalker apparent au fils déchu.

Tout d’abord, il y a une explication du premier combat de Kylo Ren et Rey dans The Force Awakens, lorsque le nouveau porteur de Force a pu battre un Jedi entraîné dans un duel au sabre laser. Nous pouvons remercier Chewbacca pour cela, selon la romanisation, qui nous rappelle que le Wookiee a tiré sur Kylo Ren après avoir tué Han, le désavantageant dans le combat avec Rey. Le livre se lit (par CinemaBlend):

“Je n’ai pas oublié que tu m’as tiré dessus”, a déclaré Kylo. Cette blessure avait entraîné une défaite aux mains de Rey. S’il avait été en pleine forme de combat, le charognard n’aurait jamais eu le meilleur de lui.

Oui, cela est certainement une explication qui n’enlève rien à la victoire de Rey, car comment une fille qui avait été forcée de survivre toute seule sur une planète désertique toute sa vie a-t-elle pu gagner contre un guerrier entraîné? Euh, hein.

Mais ce n’est pas tout ce qui a été révélé sur Kylo Ren dans la romanisation. Le retcon du «mensonge» de Kylo à propos des parents de Rey n’étant personne dans Star Wars: The Last Jedi est expliqué plus en détail, écrit (par Digital Spy):

«Il avait entrevu ses parents dans une vision, un couple pauvre et effrayé qui vit une existence maigre, survivant au bord du désespoir. Il ne mentait pas quand il lui avait dit qu’ils n’étaient rien, des nobodies. Mais les visions de la Force étaient remplies de vérités délicates et de réalités potentielles. Peut-être qu’il avait raté quelque chose. Apportant tout le pouvoir de la Force, Kylo Ren a demandé: «Qui est-elle?» Le reste pourri de l’empereur Palpatine a souri.

La dernière révélation plonge dans le tournant décisif de Kylo Ren, quand il pose son sabre laser et embrasse finalement son identité de Ben Solo. Dans le film, il semble que ce soit la mort de sa mère Leia qui l’amène à faire ce tour, au plus fort de sa bataille contre Rey, alors qu’elle le blesse mortellement puis le guérit. Dans la romanisation (via ScreenRant), nous voyons la mort de Leia de son point de vue, alors qu’elle se souvient de la naissance de Ben et de sa «petite rage pour les tout-petits».

“Je n’ai jamais perdu espoir pour lui, a-t-elle dit” à Luke’s Force Ghost, qui la presse de le dire à Ben. Et Leia utilise le dernier de ses pouvoirs pour envoyer ce sentiment à Ben, qui serait choqué par l’affection de sa mère pour lui – selon le roman Bloodline de Claudia Gray, Ben se sentait toujours rejeté par sa mère, qui était occupée par sa carrière politique, et réaliser son amour inconditionnel pour lui est ce qui a poussé son retour à la lumière. Heureusement, nous avons finalement appris cela maintenant, trois mois après la sortie du film.

Articles sympas du Web: