Star Wars The Rise of Skywalker Palpatine Backstory in Early Cut – / Film

Beaucoup de choses restent inexpliquées Star Wars: The Rise of Skywalker, tellement ce réalisateur J.J. Abrams et co-écrivain Chris Terrio ont fait une sorte de tournée d’explication, clarifiant les révélations et les rebondissements de l’intrigue. Mais les versions antérieures du film final dans la saga Skywalker peuvent avoir donné une meilleure image de certains des rebondissements les plus déconcertants. Selon l’éditeur de longue date d’Abrams Maryann Brandon, qui a monté le film aux côtés de Stefan Grube, une version antérieure de Star Wars: The Rise of Skywalker expliquait le retour de l’empereur Palpatine (Ian McDiarmid) après sa mort apparente dans Retour des Jedi.

Spoilers pour Star Wars: The Rise of Skywalker suivre.

Lorsque Star Wars: The Rise of Skywalker commence, le crawl d’ouverture dit, de manière assez dramatique, “THE DEAD SPEAK!” C’est une manière frappante d’introduire le retour de l’empereur Palpatine, la pure force du mal qui a agi en tant qu’antagoniste des deux précédents. Trilogies Star Wars. Mais il y a un problème que le film ne dérange jamais: la mort de Palpatine dans Return of the Jedi.

Alors, comment est-il revenu dans The Rise of Skywalker? Abrams et Terrio ont fait référence à des «capacités contre nature» ou quelque chose de si vague, avec un mouvement de main général vers les pouvoirs Sith / Dark Side. Sa raison de revenir est tout aussi déroutante – c’est pour qu’il puisse tenter sa petite-fille Rey (Daisy Ridley) de le tuer pour qu’il puisse vivre éternellement? Mais Brandon a déclaré au Huffington Post qu’une grande partie de cela était expliquée dans une précédente coupe de The Rise of Skywalker. Brandon a expliqué que l’équipe avait fait des allers-retours sur la quantité d’arrière-plan de Palpatine qu’elle souhaitait inclure dans le film, mais avait finalement coupé l’essentiel:

«C’était un équilibre délicat et nous avons beaucoup réfléchi sur ce que nous voulions révéler. Certaines scènes ont un peu changé, la façon dont nous voulions la présenter au public. Au final, nous avons fini par en montrer beaucoup moins qu’au départ. »

Brandon a ajouté qu’il y avait à l’origine “un peu plus d’informations à ce sujet, ce qui [Palpatine] vivant [but] cela semblait sortir du sujet. Il y avait tellement d’informations dans le film et tellement de personnages que nous voulions que le public se concentre. Je pense que nous pensions que nous ne voulions pas encombrer le film avec des choses que vous n’aviez pas besoin de savoir. “

C’est vrai qu’une trop grande exposition aurait alourdi un film déjà encombré. Mais il était frustrant qu’une histoire entière doive se dérouler hors écran et être entièrement expliquée par une analyse d’ouverture. Peut-être que ces scènes supprimées apparaîtront dans la version Blu-ray et donneront une image plus complète de l’épisode 9.

Articles sympas du Web: