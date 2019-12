Star Wars: The Rise of Skywalker Writer explique pourquoi Palpatine revient

ATTENTION: SPOILERS majeurs à venir pour Star Wars: The Rise of Skywalker.

L'écrivain de Guerres des étoiles: La montée de Skywalker explique pourquoi Palpatine a dû rentrer. La montée de Skywalker est bien sûr le plus récent Guerres des étoiles film pour prendre d'assaut le box-office, clôturant la trilogie suite ainsi que la saga Skywalker. Malheureusement, de nombreux avis pour La montée de Skywalker ont été incroyablement négatifs, en partie à cause de Palpatine.

En avril, Disney a sorti la première bande-annonce de Star Wars: The Rise of Skywalker, qui a confirmé que Ian McDiarmid reviendrait sous le nom de Palpatine. Les fans de longue date se souviendront que l'Empereur était mort en Le retour des Jedi après que Dark Vador ait sauvé Luke. McDiarmid est ensuite revenu pour la trilogie prequel de George Lucas, qui a montré la montée d'Anakin Skywalker et l'influence de Palpatine sur le tournant du côté obscur. Les fans ont été choqués de découvrir que Palpatine était revenu d'entre les morts, et maintenant La montée de SkywalkerL'écrivain a expliqué pourquoi cela devait arriver.

Lors d'un Q&A enregistré en partie par l'utilisateur de Twitter kaila ren, l'écrivain Chris Terrio a expliqué pourquoi ils avaient choisi de ramener Palpatine pour la fin de la saga Skywalker. L'écrivain a expliqué que puisque Palpatine était une partie si importante dans le scénario de Skywalker, il devait être présent pour le film final. Il a également expliqué que lui et le réalisateur J.J. Abrams voulait utiliser la ligne des préquels lorsque Palpatine dit à Anakin, "Le côté obscur de la force est une voie d'accès à de nombreuses capacités, certains considèrent qu'elles ne sont pas naturelles. " L'explication complète de Terrio peut être vue dans la deuxième vidéo ci-dessous.

Star Wars: The Rise of Skywalker peut être le plus récent Guerres des étoiles film pour obtenir des critiques brutales, mais ce n'est certainement pas le premier. La trilogie préquelle a bien sûr été rejetée par les critiques, mais les choses n'ont fait qu'empirer depuis que Disney a acheté Lucasfilm. Beaucoup se sont plaints que Star Wars: The Force Awakens était essentiellement un redémarrage de Un nouvel espoir, et Star Wars: The Last Jedi s'est avéré être le plus diviseur Guerres des étoiles film à ce jour. Les deux spin-offs, Rogue One: une histoire de Star Wars et Solo: une histoire de Star Wars a également reçu des critiques mitigées, obligeant Disney à suspendre les futurs films solo. Même Lucas lui-même a exprimé ses frustrations sur la façon dont Disney a géré Guerres des étoiles.

Alors que les fans étaient ravis de voir le retour de Palpatine sur grand écran, beaucoup n'étaient pas satisfaits du raisonnement derrière cela. La citation indiquée ci-dessus de Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith était un bon point de départ pour taquiner le retour de Palpatine, mais la ligne est le seul type d'explication sur la façon dont Palpatine est revenu d'entre les morts. Beaucoup de gens se sont plaints que la trilogie de suite n'a pas présenté une histoire cohérente entre les trois films et la résurrection de Palpatine en La montée de Skywalker semblait être plus une correction de cap qu'autre chose.

