Starfall grâce à la magie du Super Bowl

Voir Jason Momoa décoller ses muscles, Martin Scorsese dans un club ou Bryan Cranston dans le rôle de Jack Torrance dans The Shining, n’est possible que grâce à la magie du Super Bowl.

En plus de combler les multiples pauses entre les manœuvres sportives, des publicités diffusées sur la télévision américaine Gros gibier Ils sont si populaires qu’ils ont leur propre compétition.

Après avoir payé 5,6 millions de dollars pendant 30 secondes, le annonceurs ils ont lancé pendant le grand événement une vingtaine de productions mettant en vedette de grandes stars et des dessins animés comme Rick et Morty.

Parmi les publicités les plus commentées du match se détache celle avec Martin ScorceseJonah Hill & YBN Cordae, pour la marque Coca-Cola Energy, qui montre le cinéaste au milieu d’une soirée nocturne.

Certains les étoiles ils n’avaient même pas besoin d’apparaître à l’écran pour jouer dans leur propre publicité.

Missy Elliott & H.E.R. Ils ont musicalisé le mini clip de Pepsi Zero Sugar, tandis que McDonald’s se vantait des commandes préférées de célébrités comme Kim Kardashian, Millie Bobby Brown et Kanye West.

La nostalgie était également une partie fondamentale des vidéos, sauvant les quatre-vingt luminaires comme Winona Ryder, Molly Ringwald et MC Hammer pour promouvoir les sites Web, les avocats et les aliments frits, respectivement.

Des artistes contemporains comme Lil Nas X, Chance the Rapper et Post Malone ont eu leurs vitrines grâce à des marques telles que Doritos, Bud Light et la plateforme de streaming Quibi.

Accords à temps partiel de Super Bowl, avec Shakira et Jennifer Lopez, les publicités ont également utilisé l’autonomisation des femmes, avec des clips mettant en vedette Sofia Vergara, Busy Philipps, Maisie Williams, Chrissy Teigen, Ellen DeGeneres, Portia de Rossi, Katie Couric et Taraji P. Henson.

Le septième art, autre allié indispensable de Super Bowl, n’était pas loin derrière et offrait des avances juteuses de plusieurs des films les plus attendus de l’année.

Disney a montré un aperçu plus approfondi des scènes de bataille en direct de Mulán, ainsi qu’un profil plus intime de Scarlett Johansson dans l’aventure solo de Black Widow.

Dans les réseaux, les remorques spéciales à succès sont devenues virales Top Gun: Maverick, Fast and Furious 9, Sonic: The Movie, Bob l’éponge à la rescousse et Minions: The Rise of Gru.

Mais c’est l’horreur qui a retenu l’attention de les cinéphiles, avec les avancées de A Place in Silence 2 et The Invisible Man, qui se positionnaient aux côtés de Timeless To Die, le nouveau film de James Bond, et dont la brève bande-annonce était la plus commentée du jeu.

