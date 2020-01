Stargirl arrive à Disney + en mars

De retour le jour de Noël, ABC a présenté une émission spéciale intitulée «Disney Parks Magical Christmas Day Parade», qui a été animée par Matthew Morrison, Emma Bunton et Jesse Palmer.

Lors de la spéciale, il a été annoncé que le nouveau film Disney + Original, Stargirl, avec Grace VanderWall, sortirait le vendredi 13 mars. Toujours pendant le spectacle, Grace VanderWaal a été rejointe par Ingrid Michaelson et a chanté «Rockin’ Around the Christmas Tree »du Disneyland Resort.

Et pendant la vidéo de prévisualisation 2020 publiée par Disney le jour du Nouvel An, nous avons pu voir nos premières images du film.

“Stargirl” de Disney + est une histoire de passage à l’âge adulte tendre et décalée basée sur le roman pour jeunes adultes le plus vendu du New York Times, acclamé par la critique, sur un lycéen sans prétention qui se trouve inexplicablement attiré par la nouvelle fille libre d’esprit , dont les manières non conventionnelles changent la façon dont ils se voient… et entre eux.

Êtes-vous excité pour Stargirl?

Merci à Jacob Wordell pour l’astuce

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

Articles Similaires

.