‘Stargirl’ fixe les dates de première officielle de DC Universe et The CW

DC Universe et The CW ont fixé les dates de première de mai pour Stargirl.

L’année dernière, il a été signalé que des épisodes de Stargirl seraient diffusés sur The CW après leurs débuts sur le service de streaming DC Universe. Maintenant, Stargirl sera officiellement diffusée sur DC Universe le 11 mai 2020, avant d’être diffusée sur The CW le 12 mai.

Les abonnés de DC Universe auront accès à des offres exclusives supplémentaires liées à Stargirl, avec de nouveaux épisodes publiés chaque semaine. Après la diffusion linéaire, chaque épisode sera disponible en streaming sur les plateformes numériques de The CW, la saison complète étant également disponible sur ces services après la finale de la saison.

Stargirl ne sera pas la seule série DC Universe à être disponible sur deux plateformes. L’année dernière, les fans ont appris que la deuxième saison de Doom Patrol de DC Universe sera également diffusée sur HBO Max, la première saison étant ajoutée au prochain service de streaming WarnerMedia une fois la saison 2 commencée.

Voici le synopsis officiel de Stargirl:

La deuxième étudiante du secondaire Courtney Whitmore qui inspire un groupe improbable de jeunes héros pour arrêter les méchants du passé. Cette nouvelle série DC Universe réinvente Stargirl et la toute première équipe de super-héros, la Justice Society of America, dans une série amusante, excitante et imprévisible créée en 2019, produite par Warner Bros. Television, Mad Ghost Productions et Berlanti Productions.

Stargirl met en vedette Brec Bassinger dans le rôle de Courtney Whitemore, Joel McHale dans le rôle de Starman, Luke Wilson dans le rôle de Pat Dugan et Meg DeLacy dans le rôle de Cindy Burman. La série met également en vedette Amy Smart, Trae Romano, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Jackson, Jake Austin Walker, Christopher James Baker et Hunter Sansone. Geoff Johns écrira et produira la première saison de 13 épisodes de Stargirl tandis que Sarah Schechter et le patron d’Arrowverse, Greg Berlanti, seront également producteurs exécutifs de la série.

Stargirl devrait faire ses débuts sur DC Universe et The CW en 2020.