Stargirl Premiere tenue à Los Angeles

Juste avant la sortie de “Stargirl” sur Disney + le vendredi 13 mars, les stars de “Stargirl” de Disney + ont célébré la première du film au El Capitan Theatre d’Hollywood plus tôt dans la journée. Les stars du film Grace VanderWaal, Graham Verchere, Giancarlo Esposito, Maximiliano Hernandez, Karan Brar, Darby Stanchfield, Collin Blackford, Annacheska Brown, Shelby Simmons, Juliocesar Chavez, John Apolinar et Alex James ont été rejoints par la réalisatrice / scénariste Julia Hart, productrice / scénariste Kristin Hahn, producteur exécutif / scénariste Jordan Horowitz, producteur exécutif / auteur de livre Jerry Spinelli, producteurs Ellen Goldsmith-Vein et Lee Stollman, éditeurs Tracey Wadmore-Smith et Shayar Bhansali (éditeur).

Voici une vidéo avec le casting et l’équipe parlant de Stargirl:

Voici quelques photos de l’événement:

«Stargirl» sortira le vendredi 13 mars, en streaming uniquement sur Disney +.

