Stargirl Stars de Disney + discutent des possibilités de chorégraphie et de suite

Stargirl, en première sur Disney + vendredi, est la célébration de l’unicité excentrique. Le personnage titulaire (Grace VanderWaal), tout étincelant et ruban, commence à fréquenter le lycée dans une ville endormie de l’Arizona et un jeune garçon qui a tout fait pour supprimer son côté plus étrange (Graham Verchere) tombe instantanément amoureux. C’est une histoire adorable et parfois très émouvante, basée sur un classique YA à succès de Jerry Spinelli et adaptée avec amour par la co-scénariste / réalisatrice Julia Hart et une équipe de collaborateurs dévoués. Vous pouvez donc imaginer à quel point c’était excitant de voir tout le monde du film célébrer leur propre individualité sur le tapis rouge du film, qui s’est tenu dans la belle ville d’Hollywood, en Californie,Stargirl-la nuit pluvieuse.

Stargirl peut être un film difficile à décrire, mais Giancarlo Esposito, qui joue un mentor pour les enfants du nom d’Archie, l’a résumé magnifiquement: «Cela m’a ramené à ma jeunesse et à mon temps à l’école primaire, au lycée, quand j’avais l’impression n’appartenait pas quand je n’étais pas autorisé à être le gars que j’étais – un peu bizarre, un peu un paria et je n’ai pas pu avoir le courage d’embrasser cela. Ce film permet aux gens d’embrasser, s’ils le souhaitent, l’émerveillement de leurs rêves. » Il a ensuite dit, avec ce scintillement d’Esposito: «Je suis ici pour vous dire que vous le pouvez. Parce que je l’ai fait. Et je suis là aujourd’hui. ” (C’est pourquoi il est une icône, les amis.) Maximiliano Hernández, un autre adulte dans un film plein d’acteurs plus jeunes (que vous connaissez du MCU), l’a dit encore plus directement: «L’histoire est simple et douce et c’est le genre de chose dont nous avons besoin en ce moment. Je pense que le public l’adorera absolument. » Nous l’avons fait!

Mais l’un des éléments de Stargirl ce qui ne ressort peut-être pas du matériel de marketing est qu’il plonge, de temps en temps, dans un territoire musical à part entière (y compris quelques numéros définis sur un air sous-estimé des Beach Boys «True to Your School»), quelque chose que nous avons dû demander à co- scénariste et producteur exécutif Jordan Horowitz, qui se souvient le plus d’être la personne de La La Land pour identifier que la mauvaise enveloppe avait été lue lors de cette fatidique soirée des Oscars (il est aussi le mari et partenaire créatif de Hart), tout ça. “Ayant fait La La Land a permis de comprendre comment préparer une comédie musicale beaucoup plus facilement », a expliqué Horowitz. «Nous avions le chorégraphe de La La Land et le producteur de musique exécutif de La La Land. Nous l’avons déjà vécu une fois et savons ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, ce qui a vraiment aidé à préparer le film – préparer les numéros de danse et les chansons. “

Quand nous avons demandé comment les jeunes acteurs se sont comportés avec la chorégraphie élaborée, Horowitz a répondu: “Ils ne savaient pas à quoi ils servaient, mais ils étaient incroyables.”

Les jeunes acteurs, cependant, avaient une vision différente de leur propre performance musicale. “Je veux dire très clairement que je n’ai jamais prétendu être un danseur. Veuillez être gentil avec moi. Je suis très fragile », nous a expliqué Grace VanderWaal.

VanderWaal, bien sûr, est surtout connu pour avoir gagné L’Amérique a du talent et elle arrive à chanter et à jouer du ukulélé dans le film (traits qui la rendaient si aimable en premier lieu). Alors qu’elle était une chanteuse bien connue, nous avons demandé à Verchere s’il avait chanté avant de filmer. “Nous avons tous les deux chanté avant et pendant le film”, a noté Graham Verchere.

Cela a conduit à un incroyable va-et-vient entre les deux jeunes stars:

«Graham a la plus belle voix que j’aie jamais entendue de ma vie. Cela m’a fait pleurer tant de fois », a déclaré VanderWaal.

“Soyons honnêtes, je n’ai pas gagné L’Amérique a du talent», A répondu Verchere.

“Mais tu aurais pu!” Dit VanderWaal. Et c’est pourquoi elle est Stargirl.

Juliocesar Chavez, qui joue mémorablement l’un des chums de fanfare de Verchere, a admis qu’il avait une expérience musicale, mais pas l’expérience musicale requise de lui pour le rôle: «Je peux jouer du piano, de la batterie, de la guitare, du ukulélé et de la basse, mais je devais apprendre à lire la musique de grosse caisse et à jouer de la grosse caisse. » Mais les numéros musicaux? “Ce fut une expérience amusante et quelque chose que je n’avais jamais vécu auparavant.”

L’autre grande question que nous avions, bien sûr, était de savoir si nous avions ou non un suivi, étant donné que le livre avait une suite et des documents similaires comme À tous les garçons que j’ai aimés avant sont devenus des franchises de streaming incontournables. VanderWaal a déclaré: «Moi et Graham sommes [talking about the sequel]! Essayer d’organiser des réunions! » (Dans le livre, leurs personnages sont les seuls à revenir.) Quand j’ai demandé au réalisateur Hart, qui a admis que faire une adaptation (et quelque chose qui ne venait pas d’elle) ne faisait pas initialement partie de son plan, elle a juste souri timidement et dit: «Je ne suis pas autorisé à dire.”

En d’autres termes: ne soyez pas surpris si Amour, Stargirl fait son chemin vers Disney + dans un avenir pas trop lointain.