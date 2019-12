Starz annule Sweetbitter après deux saisons

Le Hollywood Reporter a annoncé qu'après deux saisons à faible cote pour le réseau câblé premium, Starz a décidé de ne pas donner le feu vert à une quatrième saison de sa dramatique d'une demi-heure Douce-amère avec Ella Purnell (Maison de Miss Peregrine pour enfants particuliers).

CONNEXES: Bande-annonce de la saison 2 de Sweetbitter: Tess est différente de ce qu'elle était avant

Douce-amère est un drame d'une demi-heure qui raconte l'histoire de Tess (Ella Purnell), une jeune de 22 ans qui arrive à New York prête à poursuivre une nouvelle vie. Lorsqu'elle est invitée à s'entraîner dans l'un des meilleurs restaurants de la ville, elle pense avoir trouvé un revenu stable et un endroit sûr pour attendre. Mais Tess est rapidement intoxiquée par le monde chaotique et surrénaliste des coulisses: goûter du vin cher, explorer les bars de plongée et apprendre à qui elle peut faire confiance.

Dans la saison deux, Tess a le boulot et elle est prête à y investir. Elle est à fond, mais se rend vite compte qu'elle ne survivra pas au restaurant si elle ne joue pas au jeu. Tess retrouve son appétit éveillé. Elle est affamée de connaissances mais investir dans cette vie signifie plus que connaître la différence entre les vins de Bordeaux et de Bourgogne. Tess découvre que la connaissance seule ne suffit pas: elle doit pouvoir l'utiliser, passer de sa tête à son corps. Elle a besoin d'expérience.

CONNEXES: Les films et titres télévisés de l'application Starz de juin 2019 annoncés

Aux côtés de Purnell, Douce-amère étoiles Caitlin FitzGerald (Maîtres du sexe), Tom Sturridge (La couronne creuse), Paul Sparks (L'expérience Girlfriend), Evan Jonigkeit (X-Men: Days of Future Past), Eden Epstein (Entre les hommes), Jasmine Mathews (Sang bleu) et Daniyar (Les griffes). Stuart Zicherman (Les Américains) revient en tant que showrunner et producteur exécutif avec Stephanie Danler, auteur du roman à succès du même nom, en tant que créateur et producteur exécutif.

Douce-amère La saison 2 a débuté le 14 juillet sur Starz et a reçu de bien meilleures critiques que sa première saison, mais a considérablement baissé dans les classements, avec une moyenne de 92 000 téléspectateurs en direct le jour même par rapport aux 164 000 téléspectateurs du premier.