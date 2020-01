Stassi Schroeder a avoué qu’elle «n’a jamais voulu de demoiselles d’honneur»

Stassi Schroeder de Vanderpump Rules prépare actuellement son mariage parfait. Mais, le stress de planifier un mariage ne semble être amplifié que pour la star de la télé-réalité. Une grande partie du drame se concentre sur son choix chez les demoiselles d’honneur. Schroeder a été honnête sur le fait que quelques personnes se sont offusquées du fait qu’elle ne leur avait pas demandé de faire partie de sa mariée. Bien sûr, cela a bouleversé la femme de 31 ans, et maintenant elle est sur le point d’inviter même les amis susmentionnés à son mariage.

Stassi Schroeder | Emma McIntyre / WireImage

Stassi Schroeder avait un plan différent pour son mariage

Bien que Schroeder ait des règles strictes pour qui elle demande à être une demoiselle d’honneur, cela n’a pas empêché sa fête de mariage d’être grande. La soirée nuptiale de la star de Vanderpump Rules compte neuf demoiselles d’honneur. Mais si Schroeder avait réussi à l’origine, elle n’en aurait pas. Dans sa chronique Basic Bride for Glamour, elle a révélé qu’elle n’avait jamais pensé que les demoiselles d’honneur étaient essentielles à une expérience de mariage positive. En fait, elle pensait que cela causerait plus de tracas qu’autre chose. Bien sûr, lorsque Schroeder a révélé ses plans à ses amis, ils étaient moins que ravis.

La star de Vanderpump Rules a été intimidée par ses amis

“Quand j’ai dit à mes amis que je ne voulais pas avoir de demoiselles d’honneur, elles étaient livides. Ils étaient comme, ‘Abso-fu * roi-lutely non. Nous vous aimons, et cela signifie plus pour nous que pour vous. Si vous ne faites pas de demoiselles d’honneur, nous allons vous tuer. “Donc j’ai des demoiselles d’honneur”, a écrit Schroeder. La star de la télé-réalité a également dit en plaisantant que ses amis l’ont intimidée pour avoir des demoiselles d’honneur. En fin de compte, elle est heureuse de les voir participer à sa journée spéciale. Elle a avoué qu’ils avaient déjà rendu le processus de planification de mariage moins stressant pour elle.

Comment Schroeder a choisi sa fête nuptiale

Mais qui a fait la coupe pour la soirée nuptiale de Schroeder? La femme de 31 ans a partagé que sa sœur et sa future belle-sœur avaient fait la coupe en plus de certains de ses amis de longue date, de leurs meilleurs amis actuels et, bien sûr, de quelques membres de la distribution de Vanderpump Rules. Lors du choix de ses demoiselles d’honneur, Schroeder avait la stipulation que toute personne qu’elle incluait dans la soirée nuptiale devait être proche non seulement d’elle, mais aussi de son fiancé, Beau. Il était important pour Schroeder de demander à des amis qui continueraient de faire partie de leur vie en tant que couple marié. Cette stipulation a définitivement simplifié le processus de sélection pour elle.

Kristen Doute est-elle une demoiselle d’honneur

Kristen Doute, l’ancienne meilleure amie et collègue de Schroeder, n’a pas été sélectionnée pour faire partie de la soirée nuptiale. En fait, Doute peut même ne pas être invité à assister au mariage de destination. Les deux ont eu une brouille très publique et bien que Doute ait avoué qu’elle a toujours de l’amour pour Schroeder, la route pour réparer leur relation est longue. Malgré le drame, Schroeder espère que Doute et elle auront assez bien arrangé les choses pour que Doute assiste à son mariage. Schroder a partagé avec E! qu’elle joue les choses à l’oreille et voit comment se passe l’année avant de décider si elle veut que Doute soit là pour son grand jour. Mais, que Doute fasse une apparition ou non, Schroeder semble avoir beaucoup de gens qu’elle aime la soutenir le jour de son mariage.