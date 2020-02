‘State of Decay 2’ sortira le 13 mars dans la nouvelle édition de Juggernaut

Undead Labs a annoncé qu’après des mois d’attente, État de délabrement 2 sera dirigé vers Steam le 13 mars. Non seulement cela, mais le jeu recevra une mise à jour pour coïncider avec la sortie de Steam (ainsi que Xbox Game Pass) sous la forme de l’édition Juggernaut.

L’édition Juggernaut (qui arrivera également dans la version Xbox One en tant que mise à jour gratuite) comprend tout le contenu précédemment publié pour le jeu, mais avec des améliorations graphiques, une nouvelle carte du monde qui est “inspirée du Pacifique Nord-Ouest” et une suite de nouvelles armes à deux mains. Cela s’ajoute au contenu existant, y compris la campagne d’histoire Heartland, le Daybreak de style siège et le pack Independence sont tous inclus.

Et pour les propriétaires existants, vous avez également droit à des cadeaux cosmétiques. Vous pouvez lire tous les détails sur le site officiel.

State of Decay 2 est également disponible sur Xbox One.

Steam, nouvelle carte, graphismes et gameplay mis à jour et plus encore! Juggernaut Edition, à venir le 13 mars! Plus de détails sur, https://t.co/DNxgSIVINq. #undeadlabs # stateofdecay2 #JuggernautEdition

– State Of Decay 2 (@StateOfDecay) 14 février 2020