Statik Selektah et Termanology lancent un nouveau projet avec “Relatable”

Plus récemment, Statik Selektah et Termanology se sont lancés un nouveau défi en se réunissant en 1982. Cette fois-ci, le duo a décidé de créer un nouvel album, leur première sortie collaborative en deux ans. S’auto-isolant ensemble dans le studio, le dup a conçu leur plus récent travail The Quarantine en environ 11 heures et maintenant, ils nous donnent l’un des premiers signes de vie de l’effort via le single “Relatable”, avec KOTA The Friend et CJ Fly.

L’effort arrivera officiellement le 20 mars et continue le palmarès du duo de coupes classiques à l’ère numérique.

Entrez dans “Relatable” ci-dessous.

Paroles Quotable

J’ai entendu des averses printanières apporter de nouveaux débuts

Femmes plus lâches, dollars avec peu de conditions

Voilà deux admissions

De nouvelles religions, peignant ces images de façon vivante

Ils fidèles à la vision

.