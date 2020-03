«Station de Séoul»: revisiter la préquelle sous le radar de «Train to Busan»

En 2016, film zombie sud-coréen Train pour Busan a gagné une renommée internationale avec une histoire sincère d’un père absent qui renoue avec sa fille grâce à une pandémie virale qui transforme leur voyage en train en un de terreur et de survie. Des nouvelles récentes de son suivi à venir, Péninsule, indique clairement qu’il ne s’agit pas de votre suite traditionnelle; ce n’est pas une continuation de l’histoire, mais plutôt une nouvelle histoire racontée dans le même univers. Cela ne surprend pas autant quand on prend Train à Busan prequel Gare de Séoul en compte. Sorti en Corée du Sud un mois seulement après, ce sous-radar a radicalement varié dans le style et le ton, démontrant un monde vibrant et expansif affecté par les zombies à explorer.

Écrit et réalisé par Yeon Sang-ho, Seoul Station situe son récit au début de la pandémie au cœur de Séoul. Plus précisément, au cœur de la population des sans-abri qui a élu domicile dans le principal chemin de fer de Séoul, qui offre un service express à Busan. Ce n’est que ce cadre qui sert de tissu conjonctif entre les films, car l’intrigue suit Hye-sun et les deux hommes essayant de se reconnecter avec elle après que l’épidémie les ait séparés.

Hye-sun est une ancienne travailleuse du sexe qui vit avec son petit ami, Ki-woong. Il est un peu foutu, et en raison de problèmes financiers, Ki-woong prévoit de soutirer Hye-sun pour de l’argent. Naturellement, elle est moins que ravie de la notion. Quand une foule de sans-abri infectés les sépare, le reste du récit se déroule dans le contexte familier d’une ville assiégée. L’armée arrive et met en place des procédures de quarantaine, en installant des barrages routiers et des obstacles qui séparent les amoureux. Suk-gyu, le père éloigné de Hye-sun, rejoint Ki-woong dans sa recherche de sa petite amie. Rien de tel qu’une menace apocalyptique pour réunir une famille, non?

Dès le départ, il est clair que Yeon Sang-ho avait un angle d’humanité très différent à explorer avec ce prequel, et ce n’est pas seulement l’animation qui le révèle. C’est qu’il élabore l’épidémie du point de vue des membres les plus rejetés et oubliés de la société. Une adolescente fugueuse devenue travailleuse du sexe et son petit ami au chômage en sont les protagonistes. Les signes précurseurs d’une infection virale sévère passent inaperçus ou sont ignorés car les gens ferment les yeux sur le sort des sans-abri. À l’autre extrémité du spectre, Yeon Sang-ho peint des figures d’autorité avec un pinceau cynique. La police et l’armée sont plus intéressées par l’auto-préservation que par l’aide aux plus démunis.

Avec Train to Busan et Seoul Station, Yeon Sang-ho remet en question la notion même de famille moderne. Dans le premier cas, il s’articule autour d’un père divorcé qui n’était pas habitué à la vie de sa fille. Dans ce dernier, il présente un adolescent qui lutte pour survivre par ses propres moyens. Elle n’a pas de parents. Une torsion dans l’acte final révèle que Suk-gyu n’est pas le père attentionné qu’il prétend être, mais un proxénète violent déterminé à la faire souffrir pour lui avoir échappé en premier lieu. Les deux offrent une conclusion émotionnellement déchirante pour ses personnages centraux.

Le prequel, cependant, a un bord beaucoup plus grincheux.

Les zombies ont tendance à servir d’espaces réservés aux morts-vivants pour refléter les problèmes sociaux ou les peurs de la société, et avec l’univers Train to Busan, Yeon Sang-ho crée une apocalypse zombie sud-coréenne cinglante et compliquée avec de multiples angles d’exploration. Chaque entrée diffère visuellement et visuellement de son prédécesseur, mais avec des points communs entre eux. Alors que la gare de Séoul a pris une position ferme sur l’autorité et l’armée, la péninsule est prête à explorer les choses du point de vue d’un ancien soldat qui retourne dans la péninsule coréenne ravagée. C’est cet examen culturel qui rend ces films si attrayants. Yeon Sang-ho ne réinvente pas la roue des films zombies, mais son approche donne quand même une sensation de fraîcheur.

À l’heure actuelle, Train to Busan est présenté comme un classique du zombie moderne, mais la gare de Séoul sous-estimée mérite tout autant les éloges. Étant donné que la péninsule devrait arriver cet été, il n’y a pas de meilleur moment pour se rattraper.