Statut de renouvellement Netflix, retour de personnages et intrigues potentielles – HITC

Les fans sont désespérés pour une troisième saison de Netflix’s Baby.

Dans le monde actuel du streaming en ligne, il peut être si facile de regarder en boucle votre chemin à travers des saisons entières d’émissions en quelques jours.

En conséquence, la demande pour plus de saisons de spectacles est beaucoup plus rapide qu’auparavant.

La saison 2 de Baby, le drame italien original de Netflix, n’est arrivée que le 18 octobre, mais les fans de la série en demandent déjà plus après la deuxième saison, laissant plus de quelques questions sans réponse.

La question qui reste est, Netflix donnera-t-il aux téléspectateurs ce qu’ils veulent et renouvellera-t-il Baby pour une troisième saison?

Bébé sera-t-il de retour pour la saison 3?

Comme l’a noté Cosmopolitan, Baby reviendra pour une troisième et dernière saison.

Chaque nouvelle série Netflix est soumise à des quantités rigoureuses d’analyse de données pour s’assurer que c’est ce que les téléspectateurs veulent.

Il semble donc que la saison 2 de Baby se soit plutôt bien déroulée assez rapidement. Selon la rumeur, il y aurait six épisodes dans le troisième épisode et la date de début probable est quelque part à l’automne 2020.

L’histoire ne peut pas s’arrêter là!

Le plus grand indice qu’il allait y avoir une troisième saison de Baby provenait du fait que la saison 2 se terminait avec autant de questions sans réponse et d’intrigues inexplorées.

Certains des personnages principaux de la série sont laissés dans les limbes à la fin de la saison 2, parmi eux Ludovica, Damiano et Chiara. Les fans ont également demandé que la relation de Chiara et Niccolo soit explorée plus en détail dans la saison 3.

Il y a certainement plus de domaines que le spectacle pourrait explorer parce que Baby est vaguement basé sur l’histoire vraie de deux lycéennes qui se sont impliquées dans la prostitution afin de s’offrir un style de vie luxueux et somptueux.

Après que les vraies versions de Chiara et Ludovica aient été découvertes en 2014, plusieurs arrestations ont été effectuées en rapport avec l’affaire et c’est quelque chose qui n’a pas encore été abordé dans la série jusqu’à présent et avec le spectacle se concentrant sur les années de lycée du couple, il pourrait toujours y avoir de la place pour que la série avance et montre le duo à l’université.

Quels personnages préférés des fans reviendront?

Il est presque impossible de voir un avenir pour Baby sans ses personnages principaux Chiara, Ludovica, Damiano et les autres acteurs clés.

Jusqu’à ce que nous en apprenions plus, les saisons 1 et 2 de Baby sont disponibles en streaming maintenant sur Netflix après la deuxième saison lancée le 18 octobre.

Dans d’autres nouvelles, pourquoi Daybreak a-t-il été annulé? Les fans de Netflix pleurent la perte d’une série de comédies pour adolescents