Steamboat Willie Retro Review | À l’affiche Disney Plus

C’est le court métrage qui a révolutionné l’animation. Steamboat Willie est un court métrage d’animation sorti en 1928 par la société Walt Disney. Mickey Mouse joue le rôle du titulaire du Steamboat Willie.

Nous n’entendons pas la voix emblématique de Mickey dans ce court métrage. Mais, les sons synchronisés avec les actions du court métrage ont été une réussite incroyable pour les années 1920. C’était juste après les premiers films “talkie-walkie”, et Walt Disney était en tête quand il s’agit de reconnaître le son synchronisé comme la clé de l’avenir.

“Steamboat Willie” n’était pas le premier court métrage Disney à présenter Mickey Mouse et sa petite amie, Minnie, mais c’était le premier à être distribué. Et c’est la plus emblématique. Quiconque a regardé un film réalisé par les studios d’animation Walt Disney après 2007 a vu un court extrait de ce court avant le début du film. Le succès de “Steamboat Willie” a en fait conduit à deux autres courts métrages de Mickey Mouse à reproduire avec du son et à donner des sorties en salles.

C’est un court métrage facile à réaliser avec une durée de sept minutes. Pour tout fan de Disney, ou fan d’animation plus ancienne, c’est une montre incontournable, malgré un contenu discutable. Le court métrage a parfois été censuré en raison de la perception de la cruauté envers les animaux. Cependant, Disney Plus montre le court métrage dans son intégralité et les scènes animales sont discordantes à voir. Mickey attrape un chat par la queue et le balance au-dessus de sa tête. Il «joue» aussi des cochons et un canard comme s’ils étaient des instruments de musique. C’est quelque chose qui a été accepté dans les années 1920 et qui n’est plus acceptable aujourd’hui.

Dans l’ensemble, j’ai apprécié le court métrage. Je ne pense pas que je voudrais regarder une fonctionnalité de deux heures du personnage avec la technologie des années 1920. Je ne regarderais probablement pas une émission de télévision de 30 minutes avec cette technologie. Mais, pendant sept minutes, cela a retenu mon attention. J’ai ri de parties. J’ai grincé des dents. C’était amusant.

Je n’avais jamais beaucoup pensé à «Steamboat Willie» auparavant. Ce n’est que lorsque mon fils aîné a posé des questions sur la Mickey Mouse qu’il avait vue avant «Meet the Robinsons» que je lui ai expliqué ce qu’était «Steamboat Willie». Sa première réaction a été “Papa, je veux regarder ça.” Nous l’avons regardé ensemble et il a dit: “Papa, c’était très amusant, mais personne ne ferait mieux à Ginger ce que Mickey a fait au chat!” (Ginger est notre chat de compagnie.) Au final, ce court m’a donné quelque chose à regarder avec mon fils et il m’a supplié de regarder d’autres films et courts métrages sur Disney Plus ensemble. Et pour cela, je vous en suis reconnaissant.

Classement: 3 étoiles sur 5.

