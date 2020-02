Stefania représentera la Grèce avec “SUPERG! RL” et la mise en scène de Fokas Evangelinos

La télévision grecque ERT a choisi Stefania Liberakakis comme représentante au prochain festival Eurovision 2020. La jeune femme de 17 ans se rendra à Rotterdam (Pays-Bas) avec “SUPERG! RL”, un thème qui a également été développé en interne et sera dévoilé dans les prochaines semaines. Après le tirage au sort du 28 janvier, il agira dans la première moitié de la demi-finale 2 pour tenter de remporter le laissez-passer pour la grande finale du 16 mai.

“SUPERG! RL” a été composé par Dimitris Kontopoulos et l’équipe Arcade, qui a également repris la production. C’est la dixième fois que Kontopoulos interprète un thème du festival, dont huit ont réussi à se qualifier en finale. Dans son dossier, il a deux deuxième et deux troisième positions, dont la dernière correspond au “Scream” de Sergey Lazarev, une chanson avec laquelle la Russie a obtenu une troisième position à l’Eurovision 2019. Pour l’élaboration de ce thème, il a collaboré avec Sharon Vaughn, Qui a écrit les paroles. Le tandem a fonctionné et en formule “SUPERG! RL” répété avec le parolier américain.

Stefania représentera la Grèce à l’Eurovision 2020

En parallèle, la délégation s’est appuyée sur le directeur artistique Fokas Evangelinos pour concevoir la mise en scène que Stefania emmène à Rotterdam. La Grèce chérit de nombreux Top 10 pour différents pays au cours des deux dernières décennies de l’Eurovision, dont les victoires de la Grèce avec Helena Paparizou en 2005 et de la Russie avec Dima Bilan, en 2008. Le même sort ne s’est pas déroulé quand en 2019 a repris le décor de “The band” de Miki Núñez. Les meilleurs postes obtenus par Kontopoulos ont toujours eu Evangelinos en tant que décorateur.

Ce ne sera pas la première fois que Stefania marche sur le scénario de l’Eurovision. En 2016, il a représenté les Pays-Bas au Junior Eurovision Festival, où il a obtenu une huitième position. A cette époque, il faisait partie du trio Kisses, qui défendait la chanson “Kisses & Dancin ‘” à La Valette (Malte). Le porte-drapeau désormais grec, né à Utrecht, a commencé à chanter avec huit ans et, peu de temps après, a participé à “The Voice Kids” aux Pays-Bas. À ce jour, il a publié quatre singles solo originaux.

La Grèce au Festival Eurovision

Stefania tentera de répéter sa victoire en Eurovision lorsque 15 ans se sont écoulés depuis la première et dernière victoire de la Grèce au festival. Son équipe le soutient, puisque c’est l’année où Helena Paparizou a gagné avec la chanson “My number one” et la mise en scène de Fokas Evangelinos. Depuis lors, la meilleure marque du pays est la troisième position qu’il a obtenue en 2008 avec Kalomira et “Combinaison secrète”. Son historique de résultats traditionnellement positif a diminué ces dernières années et, en plus de ne pas se qualifier en 2016 et 2018, seulement dans son histoire, depuis 2014, il n’a pas réussi à améliorer la 19e place.

