Steisy joue dans un nu sensuel qui a révolutionné ses followers

Steisy est devenue l’une des tronistes les plus en vue dans «Women and Men and vice versa» et a ensuite prouvé sa valeur dans «Survivors». Bien qu’elle ait clairement indiqué dans les deux programmes la sensualité et le sex-appeal qu’elle dégage, elle n’a pas cessé de le montrer sur son compte Instagram officiel. En fait, a joué dans une publication où elle apparaît complètement nue dans un lit d’hôtel Loob qui a mis le feu aux réseaux sociaux.

Patricia Steisy complètement nue dans son lit Patricia Steisy

L’ancienne survivante a habitué ses plus de 917 000 followers sur Instagram à des poses sensuelles légèrement habillées, mais cette dernière publication s’est démarquée non seulement pour son nu complet mais aussi pour le sens qu’elle a après la crise du couple qui a eu avec Pablo Pisa. La publication, qui cumule déjà plus de 45 000 likes et des centaines de commentaires, a le titre: “matin d’une histoire sexuelle”.

Le message qui accompagne sa pose impressionnante montre que la relation avec Pablo va de mieux en mieux après la crise qu’ils ont traversée et qu’ils étaient sur le point de se rompre: “Voilà comment de très bonnes journées sont reçues. Le lit brisé, j’ai brisé, tout par terre, je déjeune au lit et, pendant que je déjeune, Je vois à travers une fenêtre le plus beau Viking du monde avec ses longs cheveux blonds, de grands yeux verts qui vous invitent à vous baigner avec lui, à vous baigner nus et un cul … quel cul, mais que je garde pour moi (…) Je pars, j’ai beaucoup de travail à faire avec ce Viking “, a-t-il avoué granaina.

La “méga crise” qui a failli rompre leur relation

Le couple l’a expliqué dans une vidéo de la chaîne de l’extroniste, ‘Soy Steisy’ sur la plateforme vidéo Mediaset. Les deux ont eu une forte lutte pendant leur anniversaire et Pablo a décidé de retourner à Rome. Après plusieurs jours d’écart, le couple a commencé à envoyer des messages pour se réunir et enfin Steisy a acheté un billet pour la capitale italienne où ils ont eu une conversation qui a réglé leurs différences. Maintenant, avec la publication que le collaborateur de «The panic room» a mise en ligne, il est clair que leur relation est meilleure que jamais et qu’ils ont enfin trouvé l’amour.

.