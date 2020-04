Stellan Skarsgard et Kyle Soller vont rejoindre Disney + Rogue One Spin-Off

Le prochain spectacle Disney + Star Wars mettant en vedette le capitaine Cassian Andor et K2SO de Rogue One ajoute deux nouveaux acteurs à sa liste. Selon Variety, Stellan Skarsgard et Kyle Soller sont en négociations finales pour rejoindre le salon.

Stellan Skarsgard est apparu dans l’émission à succès “Tchernobyl” et est apparu dans plusieurs films Marvel. Alors que Kyle Soller est apparu dans un certain nombre d’émissions britanniques, dont «101 Dalmation Street», «Brexit» et «Poldark».

Il a également été révélé que Tony Gilroy, qui était l’un des co-auteurs de Rogue One, a écrit le premier épisode et dirigera plusieurs épisodes de la série. Le spectacle verra également Stephen Schiff travailler sur la série en tant que showrunner.

Cette émission à venir devrait frapper Disney + en 2021, bien que son inconnu si la situation actuelle du coronavirus retardera la sortie de la série.

Le spin-off de «Rogue One» se déroule avant les événements du film et sera un «thriller d’espionnage». Il verra à la fois Diego Luna et Alan Tudyk revenir dans leurs rôles de capitaine Cassian Andor et KS2O.

